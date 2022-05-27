境外機構投資者入市中國債券程序進一步簡化

中國人民銀行、中國證監會、外匯管理局周五發布《關於進一步便利境外機構投資者投資中國債券市場有關事宜》，統籌同步推進銀行間和交易所債券市場對外開放，支持構建高水平金融開放格局。人行有關負責人指，境外機構投資者入市程序進一步簡化，可投資範圍擴展到交易所債券市場。

近年來，中國債券市場對外開放取得積極進展。截至2022年4月底止，中國債券市場餘額為138.2萬億元人民幣，自2016年起穩居世界第二，共有1,035家境外機構投資者進入中國債券市場，總持債規模為3.9萬億元人民幣，較2017年底增長了225%。

今次進一步放寬入市程序後，境外機構投資者以法人身份入市。對於擬備案機構及已備案機構的新增產品，毋須再逐款產品備案；對於已備案的產品，在銀行間債券市場既可保留現有債券帳戶，也可併至法人層面，相關金融基礎設施應當提供非交易過戶服務。

至於投資範圍，入市的境外機構投資者，可以持相關備案證明文件等材料，申請開立證券帳戶後直接投資交易所債券市場；交易所市場合格境外投資者託管行的資質名單可通過中證監網站查詢，也可通過互聯互通方式投資交易所債券市場。

人行上海總部將牽頭組織開展交易報告工作，對境外機構投資者、債券登記結算機構、境內外託管銀行的數據報送方式、渠道及時限等相關具體要求進行明確指示。另外，人行和外匯局將根據最新公告要求，及時發布境外機構投資者投資中國債券市場的資金管理規定。