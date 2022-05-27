【兩年首跌】華工業利潤差　政府面臨6萬億資金缺口

內地多個地區疫情擴散，對工業企業生產經營造成衝擊。4月份工業企業利潤按年跌8.5%，是時隔兩年來重現跌勢，更創2020年3月之後最大跌幅。分析指，在華外商及私營工業企業首4個月累計利潤總額已同告失守，國有控股企業相關增速亦見收窄，反映整體工業企業利潤短期均已受壓。有投資銀行估計，內地政府現正面臨約6萬億元人民幣的「巨大」資金缺口，意味助企業紓困的積極財政政策力度或受限。

國家統計局公布，今年首4個月規模以上工業企業利潤總額約2.65萬億元人民幣(下同)，按年增3.5%，幅度較首季回落5個百分點，單計4月亦僅錄7,026.6億元。當局工業司高級統計師朱虹提到，去年首4個月增1.06倍的較高基數下，今次利潤增速回落主要受部分地區疫情衝擊影響。從受疫情影響較大的上海、吉林、遼寧等地區來看，4月企業停工、停產天數均明顯多於3月，對上月工業企業效益狀況影響更明顯。

除了東部、東北地區相關利潤在今年首4個月按年分別降16.7% 、8.1%，合計影響工業企業利潤增速較首季回落4.2個百分點之外，在主要行業中，汽車製造業也受衝擊，影響製造業4月利潤下降6.7個百分點，明顯拉低整體利潤增速。值得留意是，在華外商投資工業企業利潤再受重挫，今年首4個月按年急跌16.2%，比首季的7.6%跌幅擴大逾倍；私營企業利潤更由首季升3.2%，轉跌0.6%，國企工業企業利潤增幅亦收窄至13.9%，僅錄9,219.5億元。

雖然支援實體經濟發展等各項措施持續收效，冀有力促進工業經濟加快恢復，但內地財政部最新數據顯示，國有經濟下行壓力加大。今年首4個月計，國企利潤總額約1.28萬億元，按年轉跌3.6%。其中，中央企業利潤按年增3.8%，比首季11.7%大幅放緩；地方國企利潤的跌勢急速惡化，按年勁跌22.2%。國資委周五已發布央企控股公司提高質量工作方案，明確要求3年內打造一批核心競爭力強、市場影響力大的旗艦型龍頭上市公司。

內地急於培養生力軍，更顯中央財力難支撐的風險。野村發表報告指，內地經濟減速形勢惡化且信貸需求減弱，但北京政府不大可能在現有開支預算上再大灑金錢。內地已計劃財政支出甚為進取，據該行估計，今年內地財政預算總額將比去年大增15.6%，達到41.6萬億元，將遠高於2021年降2%和2020年增11%的水平。

如果內地政府決心落實既有財政總開支計劃，就須加以填補巨額的資金缺口。野村預計，政府將利用各種手段和渠道來籌資，撇開土地銷售收入，可能的選擇包括抽走財政存款、上調財政赤字率、發行專項債或其他類型的中央政府債券、政策性銀行加大貸款，及允許地方政府融資平台借貸更多，但集資所得將難以用作推行新的刺激經濟措施。