沙田欣廷軒兩房735萬易手　累劈價12.5%

二手樓市交投減價，部分業主大劈價求售，沙田欣廷軒兩房單位勁減105萬元，以735萬元成交，減價達12.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯江雲龍表示，北角The Java中層C室，實用面積約344方呎，兩房間隔，原業主叫價約800萬元放售，議價後以約788萬元成交，折合實用呎價約22,907元。原業主於2010年8月以約484.8萬元購入，轉手帳面獲利約303.2萬元，物業升值約63%。

●中原地產李嘉韋透露，銅鑼灣莊苑低層D室，實用面積約518方呎，三房套間隔，坐享煙花海景，業主以928萬元成交，實用呎價約17,915元。原業主於2001年以約205萬元買入，持貨21年，帳面獲利約723萬元，單位升值3.5倍。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角城市花園8座中層A室，實用面積約1,020方呎，三房間隔，成交價約1,790萬元，呎價約17,549元。原業主於2007年11月以約800萬元購入，帳面獲利990萬元，單位升值1.2倍。

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九龍區

●香港置業王英傑表示，荔枝角曼克頓山3座高層G室，實用面積約674方呎，三房間隔，向東南望海景，以約1,600萬元放盤約1個月，雙方議價後，減至以約1,570萬元成交，實用呎價約23,294元。原業主於2006年12月以約589萬元購入，轉手帳面獲利約981萬元，物業升值約1.6倍。

●中原劉華剛稱，啟德居屋啟朗苑A座中高層3室，實用面積約384方呎，一房間隔，享西南市景，最初開價610萬元，減價後未補價居二市場成交價550萬元，呎價約14,323元。原業主於2019年4月以285萬元買入物業，持貨滿3年帳面獲利265萬元。

●利嘉閣甘尚德表示，奧運站君滙港6座高層G室，實用面積約473方呎，兩房間隔，成交價1,008萬元，呎價約21,311元。原業主於2014年6月以約638萬元購入單位，持貨約8年帳面獲利約370萬元，升值約58%。君滙港本月暫錄6宗二手成交，現有約53個單位放售，入場價1,000萬元起。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區本月至今暫錄約近100宗二手成交，其中迎海‧星灣19座中層E室，實用面積約496方呎，兩房間隔，開價約868萬元，議價後以約850萬元易手，呎價約17,137元。原業主於2014年以約492萬元購入，帳面獲利約358萬元，單位升值約72.8%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山曉峯灣畔2座頂層戶，實用面積約510方呎，兩房間隔，放盤叫價760萬元，放盤3個月減價32萬元，以728萬元沽售，呎價約14,275元。原業主於2007年8月以214萬元購入上址，持貨近15年帳面獲利514萬元，單位升值2.4倍。

●美聯梁葦姮稱，大埔中心11座高層H室，實用面積約462方呎，8個月前開價約650萬元放盤，現減叫價2.5%，以633.8萬元獲區內首置客承接，呎價約13,719元。

●中原楊頌堯表示，大埔太湖花園5月暫錄3宗成交，屋苑12座中層H室，實用面積約400方呎，兩房間隔，開價約620萬元，議價後以595萬元沽出，呎價約14,875元。原業主於2015年以453萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約142萬元，單位升值約31.3%。

●中原侯惠良表示，沙田翠湖花園本月暫錄6宗成交，屋苑D座中層5室，實用面積約572方呎，三房間隔，議價後以810萬元易手，呎價約14,161元。原業主於2008年以299萬元購入單位，持貨約14年帳面獲利約511萬元，升值約1.7倍。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒3座低層A室，實用面積401約方呎，兩房間隔，單位放盤8個月減105萬元，減幅達12.5%，終以735萬元成交，呎價約18,329元。

●中原柯勇稱，將軍澳居屋富康花園7座低層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，外望內園景，未補價第二市場成交價400萬元，呎價約8,264元。原業主早於1998年以約98萬元購入上址，持貨24年帳面獲利約302萬元，單位升值逾3倍。

●美聯戴偉強稱，荃灣萬景峯本月暫錄約3宗二手買賣，屋苑2座中層B室，實用面積約670方呎，享開揚市景，客人對比過區內數個指標屋苑後，認為萬景峯間隔較為合適，數日前睇過現樓後，即時決定落票承接，惟當時業主怕後悔沽貨，最終考慮幾日後才落實成交，減價約20萬元，以1,380萬元成交，呎價約20,597元。

●中原林恩信稱，荃灣柏傲灣1B座中層E室，實用面積約318方呎，開放式間隔，今年1月叫價680萬元，減價32萬元，以648萬元沽出，呎價約20,377元。原業主於2017年2月以485萬元購入單位，持貨5年轉售帳面獲利163萬元，升值約34%。

●中原羅偉蓮表示，元朗錦綉花園本月暫錄約16宗二手成交，屋苑金竹東路8號單號屋，實用面積約891方呎，開價約1,250萬元，議價後以1,200萬元沽出，呎價約13,468元。原業主於2006年以320萬元買入上址，持貨約16年帳面獲利約880萬元，升值約2.8倍。

●中原王勤學表示，元朗采葉庭13座高層A室，實用面積約460方呎，兩房間隔，叫價659萬元，減價4萬元，以655萬元沽出，呎價約14,239元。原業主於2001年2月以156.6萬元買入單位，持貨21年轉售帳面獲利498.4萬元，升值約3.2倍。

●祥益黃慶德表示，屯門龍門居16座低層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，買家持公務員綠表資格，單位累減25萬元，以未補價第二市價355萬元售出，呎價約5,997元。

●祥益黃文樂表示，屯門盈豐園2座高層D室，實用面積約513方呎，三房間隔，減價32萬元，以618萬元成交，呎價約12,047元。

●美聯葉劍威稱，粉嶺帝庭軒2座中層B室，實用面積約468方呎，兩房間隔，原叫價約650萬元，放售僅10天，即減至638萬元成交，呎價約13,632元。原業主於1999年10月以約184.4萬元購入上址，轉手帳面獲利約453.6萬元，升值約2.5倍。

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