新盤UPDATES：日出康城第11期料下周一登場

大型全新盤部署出擊，日出康城第11期項目預計於下周一正式登場。鐵路沿線項目續錄成交，沙田項目單日沽7伙，吸金7,400萬元。

●日出康城第11期下周公布銷售部署

●沙田星凱‧堤岸連沽7伙 共涉7,400萬元

中洲置業的沙田星凱‧堤岸周五(27日)連沽約7伙。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目單日套現逾7,400萬元。是日沽出單位成交價介乎615.1萬元至1,618.8萬元，呎價19,326至23,749元。當中，有兩伙屬連平台特色戶，透過招標沽出，包括5座5樓F室，實用面積309方呎，連143方呎平台，成交價660萬元，呎價21,359元。

另外，有一組家庭客斥資逾3,200萬元購入項目兩伙作自住，並採用全新85180付款方式。楊聰永表示，對銷情感到滿意，預期示範單位正式開放後，銷售成績會更理想。

●錦上路站柏瓏II一房及兩房單位全數沽清

最新成交包括8座1樓B3室，為實用面積445方呎的兩房單位，成交價811.44萬元，呎價約18,235元。另一宗為毗鄰的8座1樓B5，為實用面積444方呎的兩房單位，以808.1萬元成交，呎價約18,200元。柏瓏系列項目至今累售1,353伙，共套現逾123億元。

●大嶼山南嶼嵩林錄5宗賣方關連人士交易

該項目全盤僅設6座別墅，當中面積最大的1號別墅，實用面積8,016方呎，四套房間隔，設升降機及私人泳池，連2,069方呎花園，1,552方呎天台及782方呎平台，成交價金額為1.826億元，呎價約22,779元。資料顯示，項目位於海沙徑7號，已屆現樓。發展商去年曾表示，會以招標形式於今年推出該盤。

●薄扶林碧麗軒再推2座複式分層戶招標發售

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，上載最新銷售安排，再推出2伙複式分層單位於下周二(31日)起招標發售。包括01號單位，實用面積2,645方呎，四套房間隔，連361方呎花園。而10號單位，實用面積2,645方呎，四套房間隔，連930方呎平台及223方呎天台。招標期由5月31日至6月30日，期間每日下午1時招標，下午4時截標。

●西南九龍維港滙II三房呎價約32,082元

信和置業及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，最新以2,377.24萬元沽出一個三房連儲物室單位，該單位為第2座22樓B室，實用面積741方呎，呎價約32,082元。

●大圍站柏傲莊III累錄199宗終止交易

據一手成交紀錄冊顯示，新近錄得的個案為1B座49樓A室，實用面積765方呎，三房連儲物室間隔，原本於去年6月12日及6月21日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以1,906.8萬元成交，當時呎價約24,925元，惟交易已於今(27日)終止。