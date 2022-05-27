美股道指漲近300點　Dell一度升逾18%

道指周五(27日)早段道指升278點，至32,915點；標指升67點，至4,125點；以科技股為主的納指升278點，至12,019點。

港股夜期現報20,754點，無升跌；高水57點。

個股方面，拼多多公布今年首季業績，收入按年增近7%，至238億元人民幣；其中，季內營銷費用按年減少14%，研發費用則增加20%。拼多多現升近3%。

另外，科技公司戴爾(Dell Technologies)首財季按年多賺20.85%，純利錄10.72億美元，股價亦抽升13%。

美國銀行分析師Wamsi Mohan將戴爾目標價由65美元上調至67美元，維持「買入」評級。Mohan預計該公司在個人電腦、服務器和存儲業務的市場份額將繼續增加。

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【21:30】

美股何時見底難斷，華爾街對於美國經濟是否陷入衰退亦眾說紛紜，而市場焦點的上月(4月)核心通脹數據增速連續第二個月回落，意味通脹或正放緩，道指周五(27日)早段道指升129點，至32,767點；標指升37點，至4,095點；以科技股為主的納指升176點，至11,917點。

數據顯示，美國4月個人消費開支(PCE)物價指數按年升6.3%，略高過預期的6.2%；聯儲局重視的通脹指標－核心PCE物價按年升4.9%，符合預期。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,829點，升75點，高水132點。

國際大鱷巴斯(Kyle Bass)直言，聯儲局應對疫情爆發的下意識反應是大印鈔，惟不至於增加多達40%的流動性，使其很難收回這大量資金，達到經濟「軟着陸」。巴斯表示，我們正處滯脹環境，經濟終將冷卻，衰退料在年尾或明年初降臨。他料聯儲局將不會加息多過2厘，因在這水平前，衰退已出現，不容許利率再上升。美銀亦指，若金融條件惡化，聯儲局有可能在9月停止加息，聯邦基金利率料維持在1.75厘至2厘。

此外，聯儲局強硬的「鷹」派立場乃為迄制通脹，但巴斯直言，聯儲局將無法控制食品和能源價格上漲，能源供應問題為源於逾十年的不良政策，他們亦無法改變食品價格，聯儲局在這兩方面將束手無策，兩者價格將在明年大幅上升。

正當大部分美國人憂慮經濟衰退來臨，億萬富豪馬斯克反而樂見其出現，他於社交平台Twitter回覆網民稱，已在無謂事物上揮霍太多金錢，「部分企業有必要破產，才能阻止他們浪費資源」，又指民眾受惠疫情補貼和居家工作，變得不思進取，「他們需一記當頭棒喝。」他預料衰退將維持12至18個月。

個股消息方面，受惠混合工作模式下企業對個人電腦等電子設備需求增多，戴爾(Dell)截至4月29日止首財季按年多賺20.85%，純利錄10.72億美元。惟該企預期，第二季零件和運輸成本仍維持高企。其股價曾升18.23%。

此外，美國連鎖超市Costco截至5月8日止第3季收入按年增16.16%至525.96億美元；純利增10.9%至13.53億美元，該股跌2.12%。晶片製造商美滿電子(Marvell)截至4月底止首財季虧損按年擴闊87.86%至1.65億美元；經調整每股盈利52美仙，公司料今季淨利潤達15.15億美元，該股升6.79%。

Twitter部分股東控告億萬富豪馬斯克涉嫌操控市場，包括控訴他延遲披露持有Twitter逾5%股份，導致他能以相對低價買入股票、又暫時擱置交易，使股價受壓等。該企股價升1.18%。