花旗：未擬大舉買人民幣　世界風險資產反彈料短癮

外媒報道，花旗建議投資者限制人民幣風險敞口(即未被對沖的風險)，並對更廣泛的新興市場保持謹慎，稱中國在緩解該國經濟放緩給全球增長帶來的風險方面做得還不夠。

該行表示，中國經濟滑坡加劇，對美國經濟衰退的擔憂，以及聯儲局收縮資產負債表，都意味風險資產的任何反彈可能都是暫時的。

隨着美元和美國國債孳息率回落，新興市場貨幣、債券以及股票在跌至2020年以來低位後，勢將連續第二周上漲。

花旗集團策略師Dirk Willer和Luis Costa等人在一份報告中寫道，全球外匯市場似乎正在經歷「重新洗牌」，而不是美元結構性普遍走弱勢頭的開始。「可以說股票看跌和美元看漲倉位迅速增加，有驟然逆轉的風險，但市場的方向看起來趨向於風險資產進一步走弱。」

該行又提到，市場可能開始交易中國重啟主題，但這或許還為時過早。儘管清零政策和疲弱的經濟增長數據持續拖累，但刺激措施非常零散，決策者似乎不願意採取行動。

花旗還預計，印度盧比兌美元、韓圜兌日圓將下跌。該行還在其模型投資組合中押注土耳其里拉和南非蘭特兌美元走軟。在拉丁美洲，預計巴西雷亞爾兌哥倫比亞披索將上漲。

策略師們表示，眼下如果美債孳息率繼續盤整，股市波動率進一步下降，美元持續疲軟，那麼新興市場信貸可能出現熊市反彈。他們表示，巴西、墨西哥和哥倫比亞等國的主權債券估值具有吸引力，新興市場投資者似乎擁有大量現金。