【產經評論】避美制裁尋替代　數碼人幣冒起來

中美博弈愈演愈烈，據報美國國會準備推動立法，劍指數碼人民幣。其實，數碼人民幣的設計，初期只重於內部使用，談不上挑戰擁國際儲備地位的美元。之不過，美國肆意濫用國安理由在國際間施以各種金融制裁，加劇市場尋求替代美元支付的需求，才愈益讓美元霸權感到威脅，愈要高調打壓「眼中釘」。可笑的是，此舉反而變相在國際社會宣傳數碼人民幣是可行替代品。當中國內部成功推展，將吸引更多意欲去美元化的經濟體倣效和應用。

中國毋庸置疑在推動央行數碼貨幣發展領先全球，數碼人民幣初期主要用於零售，為方便百姓與商戶，並平衡科企與傳統銀行的發展，而非跨境支付。近年在內地各主要城市的測試順利，如今正在推展至多元化的應用場景。反觀美國，單是如何開發數碼美元仍未達共識，眼見被中國愈拋愈遠，就試圖「使橫招」阻數碼人民幣繼續前進。

事緣美國國會擬提案禁應用程式使用數碼人民幣，若然目前全球兩大主流應用程式商店皆不能提供相關應用程式，就變相封殺數碼人民幣跨境應用。問題是目前內地大量智能手機亦應用兩大主流應用程式商店，美國要是施以霸凌，最終只會迫使中國加快使用自主研發系統。反正美國愈是打壓，只會愈是加快中美脫鈎，中國市場會按自己的發展道路繼續前進，但年年大賺中國錢的美國科企就要面對失卻中國市場的重大風險。

打從美國政府不容許公務員退休基金投資中國股票、勒令所謂黑名單的敏感中企在美退市，又以審計問題為由威脅更多中企撤美，無所不用其極打壓中國崛起，可以預期美國將更積極設法阻撓美國金融機構使用人民幣，惟諸如此類的制裁手段只會惹人反感，並促使包括人民幣在內的美元替代品應運而生，近期產油國容許非美元交易結算就是一例。

由於數碼人民幣是在人民銀行設計的高度中心化結構下運作，故這個新貨幣系統在價格穩定、普及應用與認受，以及合法性都具優勢。當發展趨成熟，料將成為全球央行的重要參考典範。

當然，數碼人民幣距國際化發展仍有好長的道路，除了電子支付結算系統外，還涉及流動通訊制式、電子設備應用和監管標準等領域，也意味中美未來在這些領域的角力只會愈來愈激烈，半球化是大勢所趨。所謂「壓抑愈大，反彈愈大」，美元霸權制裁愈兇，反噬美國的力度只會愈大，霸權將敗在美國自己手上。