港交所發布ETF納入北向及南向交易資格準則

由香港證監會主要監管的聯交所上市ETF，若要成為南向交易合資格證券，必須以港元計價，且最近6個月日均資產規模不低於17億港元；須已上市不少於6個月；跟蹤的指數發布時間亦已滿1年；不得為合成ETF或槓桿及反向產品；跟蹤的指數中，聯交所上市股票權重佔比不低於90%；跟蹤的指數如為恒生指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數或恒生香港上市生物科技指數，其港股通股票權重佔比不低於70%；如為其他指數，其「港股通」股票權重佔比不低於80%等。

上交所及深交所亦公布，就ETF納入互聯互通標的相關規則向社會公開徵求意見。據規則，在現有滬深港通機制基礎上，將滿足一定條件的中港市場股票ETF一併納入互聯互通範圍。納入標準具體包括內地市場ETF過去6個月日均資產規模達15億元人民幣，且成分證券以滬深股通股票為主；香港市場ETF過去6個月日均資產規模達17億元港元，成分證券以港股通股票為主，且不含合成ETF、槓桿及反向產品等。

原則上，納入ETF每半年調整一次。在交易機制、每日額度控制、投資者適當性管理、監管合作、清算交收和風控安排等方面，與滬深港通現有股票機制基本一致，僅限二級市場交易。