東方日報B1：美擬封殺數碼人幣　參院推動立法禁App

中國的數碼貨幣正發展得如火如荼之際，美方即出手打壓。

外媒引述國會文件指，多名共和黨參議員正聯儲推動一項議案，要求蘋果公司(Apple Inc.)的App Store及Android的Play Store等應用程式商店，禁止支援數碼人民幣支付的App上架，理由是擔心「中國用支付系統偵測美國居民活動」。其中一名推動法案的參議員Tim Cotton，其辦公室表示，數碼人民幣將為中國政府提供所有網絡上交易的實時監察，對加入該支付網絡系統的美國居民構成私隱及安全疑慮。

中國駐美大使館回應表示，有關法案是美國以站不住腳的國家安全為由，濫用國家權力，任意霸凌外國公司的又一例證。值得注意的是，目前包括微信支付、支付寶等App已支援數碼人民幣支付，並且已在App Store等應用程式商店上架，或將成為法案的「受害者」。

美國之所以要打壓數碼人民幣的發展，很大程度是由於美元在數碼化方面的進程落後。聯儲局副主席布雷納德表示，現時愈來愈多地方使用數碼支付，在其他國家發行自己的數碼貨幣時，美國也應該推出官方數碼美元，以助其維護全球主導地位。

她又表示，即使同意建立數碼美元，亦可能需要5年時間才能真正推出。雖然她重申聯儲局尚未作出決定，但就指建數碼貨幣可能有助確保金融系統穩定，亦傾向推出一種不產生利息的數碼美元，以防止銀行存款減少，同時指應就個人可持有或轉移金額設限。

中國的數碼貨幣正逐步朝應用階段發展，不過在美國，聯儲局就發行央行數碼貨幣(CBDC)進行為期4個月的公眾諮詢才剛剛結束，進度甚至落後於歐盟、日本及英國等地。部分原因是聯儲局內部對於數碼美元也存在分歧，比如里土滿聯儲行長巴金就曾經表示，美元已經足夠數碼化，可用於日常支付所需，並強調要想清楚為何需要推動數碼美元。聯儲局此前亦表明，如果並無獲得白宮及立法機構明確支持，就不會推出數碼美元。

分析指出，雖然打壓中國乃當前美國國會中罕見的「共識」，但短期內要推動封殺數碼人民幣的法案也並不容易，因兩黨正為將來到的中期國會選舉而劍拔弩張，故該法案未必能在大選前取得實質進展。

另邊廂，中美在貿易議題上的角力仍然未停止，於前總統特朗普政府開始的首批「301條款」對華額外關稅將於7月5日到期，目前拜登政府正在檢討關稅措施。中國駐美國大使秦剛出席活動時表示，中美雙方在經貿問題上保持各層級溝通，倘美方延續關稅，中方將奉陪到底。