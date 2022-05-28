美股道指收市漲575點　全周累升逾6%

美國上月核心通脹數據增速連續第二個月回落，意味通脹或正放緩，美股3大指數周五(27日)做好。道指收報33,212點，升575點或1.76%；標指收報4,158點，升100點或2.47%；納指收報12,131點，升390點或3.33%。

總結全星期，道指累升約6.2%，創自2020年11月以來最大單周升幅，亦結束連續8周下跌，為1923年以來最長的跌浪。標指和納指全周分別累升6.5%、6.8%，均結束連續7周跌勢。

軟件股季績向好，加上10年期美債孳息率回落，帶動科技股周五普遍上揚。Meta股領收漲1.83%；蘋果公司、亞馬遜、Netflix分別收市升4.08%、3.66%、1.98%。

受惠混合工作模式下企業對個人電腦等電子設備需求增多，戴爾(Dell)截至4月29日止首財季按年多賺20.85%，純利錄10.72億美元。Dell股價周五急升12.86%，收報49.58美元。

對於後市，國際大鱷巴斯(Kyle Bass)直言，聯儲局應對疫情爆發的下意識反應是大印鈔，惟不至於增加多達40%的流動性，使其很難收回這大量資金，達到經濟「軟着陸」。巴斯表示，我們正處滯脹環境，經濟終將冷卻，衰退料在年尾或明年初降臨。他料聯儲局將不會加息多過2厘，因在這水平前，衰退已出現，不容許利率再上升。美銀亦指，若金融條件惡化，聯儲局有可能在9月停止加息，聯邦基金利率料維持在1.75厘至2厘。

此外，聯儲局強硬的「鷹」派立場乃為迄制通脹，但巴斯直言，聯儲局將無法控制食品和能源價格上漲，能源供應問題為源於逾十年的不良政策，他們亦無法改變食品價格，聯儲局在這兩方面將束手無策，兩者價格將在明年大幅上升。

正當大部分美國人憂慮經濟衰退來臨，億萬富豪馬斯克反而樂見其出現，他於社交平台Twitter回覆網民稱，已在無謂事物上揮霍太多金錢，「部分企業有必要破產，才能阻止他們浪費資源」，又指民眾受惠疫情補貼和居家工作，變得不思進取，「他們需一記當頭棒喝。」他預料衰退將維持12至18個月。

數據方面，美國4月個人消費開支(PCE)物價指數按年升6.3%，略高過預期的6.2%；撇除通能源及食品的核心PCE物價按年升4.9%，符合預期。