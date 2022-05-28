高盛：通脹或有見頂回落迹象　料對股市正面

外媒報道，高盛表示，數據顯示美國通脹從40年來高位回落的迹象，可能對股市有利。

最新數據顯示，美國4月個人消費開支(PCE)物價指數按年升6.3%，略高過預期的6.2%；撇除通能源及食品的核心PCE物價按年升4.9%，符合預期。

4月通脹步伐略有放緩，這主要是由於天然氣價格下跌，而其他因素亦表明通脹有望正在降溫。高盛分析師表示，歷史表明，當通脹出現見頂迹象時，市場將做出積極反應。

該行分析師Sharon Bell及其團隊在一份報告中表示，回顧歷史，股市通常會在整體通脹達到頂峰的過程中下跌，這情況跟最近數月相似；而在通脹見頂之後，會有更多的變化，平均而言，股市將有確實的反彈。

報告指出，自1951年以來的13次通脹見要周期中，有9次股市在12個月後明顯上漲。最大的漲幅是從1980年3月的最高點上漲了33.2%；最糟糕的是從2001年1月的峰值下跌17.3%，當時市場在互聯網泡沫破滅後萎靡不振。

高盛團隊寫道：「事實上，通脹見頂可能會有所幫助，但股市確實需要其他支撐，尤其是在投資者擔心經濟進一步下滑的情況下。」提振市場動能所需的關鍵因素包括強勁的經濟、低估值和利率下降，但該些因素均在目前困擾着市場。

美國首季經濟出現了1.5%萎縮；雖然股市估值大幅下降，但仍略高於10年平均水平；至於債息已自高位回落，但利率仍正在上升的周期當中。

高盛說，1990年10月，在所有3個方面都是正面的時候，美股標指在接下來的一年中上漲了29.1%，「這與我們現時的情境非常不同」。

該行認為美國和歐洲的情況相似，並看好資產負債表強勁、利潤率高且穩定的歐洲股票，以及受益於資本支出和政府投資增加的股票。雖然通脹有可能下降，但高盛仍對消費類股份持謹慎態度。