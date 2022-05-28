理財Campus：高通脹恐怖　點慳出錢途？

通脹本是經濟成長帶來的其中一個必然結果，良性的通脹並非壞事。惟眼前全球通脹高企，更多與新冠疫情引致供應鏈樽頸效應，以及俄烏衝突影響能源及糧食價格所致，要對症下藥，自然也得從供應端手治理。偏偏歐美與亞洲在治理通脹上方法並不一致，也許會令全球通脹維持一段較長的時間，區域的通脹表現亦會出現差異化，民眾需要及早制訂方案，應對通脹來襲。

俄羅斯和烏克蘭在穀物供應中佔據重要地位，兩國共出口超過全球四分之一小麥，烏克蘭更是主要玉米出口國。沒料到俄烏衝突，演變成一場長期戰爭，大大打擊糧食供應。此外，印度熱浪來襲，禁止小麥出口，亦加劇糧價升勢。高盛預計，未來數月小麥價格仍將持續上升15%。全球至今已有逾廿個國家對糧食出口祭出禁令，影響全球約兩成的糧食貿易，勢必激化全球通脹壓力。

除了糧食價格外，俄羅斯在全球能源市場中的角色亦舉足輕重，它是全球最大的燃油出口國，生產近五分之一的全球天然氣，以及超過十分之一的石油，其價格很大程度影響全球通脹的短期變化。

尤其歐洲極度依賴俄羅斯的能源供應，過去當地約三至四成天然氣都靠俄供應，憂慮俄國「斷氣」下，歐洲天然氣價格迭創紀錄新高。儘管歐盟已陸續改由美國進口能源，以降俄國進口量，但天然氣不僅為歐洲家庭供暖，也是當地大部分工業生產的主要燃料，禁俄油氣始終涉及各國的重大經濟利益。難怪至今為止，歐盟仍未能就禁俄油入口達成共識，匈牙利更提議歐盟峰會（將於5月30及31日）刪除禁俄油議題。

歐削經濟預測 滯脹風險大

能源危機令歐洲通脹問題惡化，歐元區4月通脹達7.5%，刷新紀錄，且為接近歐洲央行2%目標的4倍。歐盟委員會已下調經濟增長預測，料今、明兩年歐元區國內生產總值（GDP）分別增長2.7%及2.3%，顯著低於2月時預測的4%及2.7%，有機會陷入滯脹。

摩根大通早前就警告，歐盟若全面禁運俄國石油，預料布蘭特期油價格將飆至歷史新高，每桶上望185美元；又指即時的全面禁令將令俄國每天逾400萬桶原油無處可去，並相信中國和印度亦無法快速吸納上述石油量。

不過，若歐盟對俄國原油取態如早前對付俄國媒炭股，實施漸進式的禁運，摩通料油價將不會較當前水平高出太多。

【小市民要點做？】

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1、日常篇：生活開支諗計節流 審慎消費量入為出

面對通脹問題，香港亦不能獨善其身，新冠肺炎疫情令各行各業大受影響，不少打工仔無工開，遑論升職加人工。前景不明朗，銀紙唔見使，只好學習儲蓄，在日常生活盡量節流，並且審慎消費，才可以成功度過這個艱難時期。

飲食方面，疫情下不少人都減少外食自己煮，買支出增加，如何才可以慳得最多？大家不妨「捕實」優惠時段才出動入手特價貨品。街市每接近收檔時，菜價會特別平；部分超市或店舖的熟食亦會於晚上約7、8時後減價出售。購買當造的時令菜價格也會特別便宜，因正值盛產期，供應量充足，又平又新鮮。菜價會受天氣狀況影響，雨天時菜價大都上漲，買菜前習慣先看明日天氣預報，若明天下雨，今天不妨多買一些菜，務求慳得一蚊得一蚊。

不少超市會定期舉行優惠日，可趁這些日子囤積一些保存期較長的商品或食品，以優惠價預先掃平貨。

此外，現時網購服務非常發達，由於網絡商店免去租金等開支，產品售價相比實體店較接近成本價，故網購食材也是節省食品開支的另一方法。縱使網購多了運輸成本，但很多網購平台在消費滿一定金額後，便能免運費，故建議固定在一段時間進行網購，或連同其他日用品一併購入，可節省運輸成本。更重要的是，足不出戶便能買到必需品，又不用東奔西跑，還可在不同平台輕鬆格價，既方便又省錢。

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2、出行篇：善用優惠節省油費 均速駕駛減少消耗

經常聽人抱怨買車不貴養車貴，對於車主來說，買車只是一次過的支出，如今油價節節上升，連帶平日的保養開支如維修費、泊車費、洗車費等，隨通脹升溫統統有升無跌，車主們如何節省養車成本？

其實慳入油錢都有學問。首先，每次在油站入油時，可用會員制或某些指定信用卡，享受當中優惠和折扣，部分油企更會做特別折扣時段，不妨趁機「打爆油缸」。不過，也要小心不法份子在社交平台開設虛假優惠專頁，以供車主申請折扣油卡作招來，其實是套取個人資料作不法用途。

駕駛者平日駕駛習慣也影響耗油量。一般而言，駕駛時保持平均速度最慳油，避免不必要的加速、減速或煞停。加拿大汽車協會（CAA）表示，緩慢的提速減速，一年可省油達兩成。當遇上紅綠燈需要停車，或停車超過60秒都應該熄火，避免空轉引擎，減少燃油消耗。

要真正不被油價通脹受制，最理想可能是將汽油車轉換成電動車。雖然電動車售價較貴，但長遠而言，充電比入油便宜，成本效益更大。港府新一份《財政預算案》中，宣布延長「EV屋苑充電易資助計劃」至2028年，資助現有私人住宅安裝電動車充電基礎設施，車主們可善用此計劃更換電動車，慳錢之餘，亦為環保出力。

定期為汽車進行保養，亦能延長汽車的零件壽命，車主不應為了節省保養費而因小失大，等到需要「大執」時才維修，花費可能更多。

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3、理財篇：投資增值勝現金 iBond公用股較穩陣

要成功抗通脹，當然不能只持有現金，任由它隨時間不斷貶值，購買資產可能是保值、甚至增值的良方。

對於穩健的投資者而言，通脹掛債券（iBond）可說是極低風險投資。顧名思義，iBond的利息與本港綜合消費物價指數（CPI）的平均按年通脹率掛，每半年派息一次，保底息率兩厘，最少一萬元便可入場。iBond的優點是通脹率愈高，利息回報亦會提高，而且可以於二手市場買賣。此外，無論是港股抑或外圍市況震盪，iBond都會提供保證息率，確保投資者有穩定回報。

若希望透過投資股票獲利，與通脹掛的板塊多為與日常生活相關的傳統消費股，可留意包括石油及天然氣公司在內的公用股及能源股，據以往數據，這類公司一般有七成時間跑贏通脹。

通脹殺到，民眾總想能省則省，日常水電開支卻實在避無可避，公用股按道理可受惠，能以增加成本維持毛利率。投資者需注意，因公用企業影響受眾廣，每次加價難免惹關注，監管部門甚至會介入，或使這些企業無法完全轉嫁成本。其他傳統的通脹避風港還有黃金、房地產等。

部分投資者將目光轉移至另類投資。事實上，投資藝術品的回報亦相當可觀，部分名家作品市值雖可 升至上億元，不過回報期較長，不適合短炒，普遍投資回報期長達3至7年。若投資者本身對藝術品有研究，購入自己心頭好欣賞的同時，又不像其他消耗品產生折舊，反而擁有升值潛力，又能考眼光，是投資保值的好方法。

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4、儲蓄篇：積少成多切忌亂揈 進修增值靜待機遇

說到底，通脹來襲時要成功作出不同應變，養成儲蓄習慣不可少，保持持續規律的儲蓄習慣，即使金額少也能看到效果。

每月出糧前，要先訂立儲蓄金額，並需量力而為，不要訂立難以實行的數目，可以由收入的一成開始，之後按開支變化慢慢遞增。最好一收到人工，馬上抽起用作儲蓄的金額，成功儲錢的機會便大大增加。

把儲蓄戶口及用作消費等生活開支的戶口分開，最好連銀行都不同，增加提款難度，有助儲錢。更甚者，可以把儲蓄戶口的提款卡長期放在家中，避免從這個戶口中提取一分一毫，當你看到存款結餘不斷上升，從中獲得的成功感，會推動你繼續實行儲蓄計劃。

除了金錢需要累積外，經濟學告訴我們，知識更需在經濟不景氣時多吸收。諾貝爾文學獎得主英國小說家吉卜林（Joseph Rudyard Kipling）在其詩「If」（如果）寫道，「如果你在周遭人都失去理智時，仍能保持頭腦清醒，那麼地球和所有一切就會是你的，但要在大勢中保持頭腦清醒不容易，需要智慧，智慧可靠不斷學習得到。」

所以，若希望在通脹時增值，最好的辦法當然為自己升值，鑽研興趣，或學一門手藝，待機會來臨時有所準備。港府在《財政預算案》中上調持續進修基金的資助上限，由每人兩萬元增至2.5萬元，並撤銷年齡上限，不妨利用這筆金錢進修自我增值，追過通脹。