1周10大驚奇︰「燈神」突然唱淡　美國經濟有救？

繼上周股市因美國經濟衰退恐慌而出現拋售潮後，市場於本周似乎有回穩迹象。隨着愈來愈多專家加入唱淡行例，市場似乎已對壞消息免疫。

再者，要知道重大的經濟危機通常都是由不可預知的「黑天鵝」事件引發，當所有人一面倒看淡經濟，反而意味潛在危機得到重視，可加以防範。更甚者，向來估錯市的「燈神」也加入唱淡行列，大有「燈起」經濟的可能！

【1、大燈神唱淡美國經濟 曾押注港元貶值勁蝕】

曾經沽空港元及人民幣最終鎩羽而歸，預言日本債務違約結果落空、錯估歐元區解體的「金融大鱷」巴斯(Kyle Bass)近日就美國經濟前景發表言論，聲稱美國經濟最快今年底陷入衰退。

巴斯接受外媒訪問時表示，美國經濟很可能已經進入滯脹周期，聯儲局無法阻止由於食品與能源價格急升引發的高通脹。聯儲局為應對新冠疫情，大舉印發銀紙，導致經濟軟着陸變得困難。他更指當局加息幅度未夠2厘，經濟已可能率先陷入衰退。

雖然他的言論與目前市場上不少觀點相近，甚至可稱得上是中規中矩的「主流看法」，但若翻查他過往的「預言」，恐怕會對他的說話可信度打上一個大大的問號。

巴斯的成名之戰，在於成功預測2008年的金融海嘯，以及其後「估中少少」的歐洲主權債務危機。不過，在他成名之後，所有預測基本上無一命中，其管理的基金表現也乏善可陳，當中的一些「彪炳的戰績」如下︰

2009年，他曾警告未來3年世界上的主要國家如美國、英國和加拿大等可能會出現違約

2012年，他估計德國將在3至4年內脫離歐元區

2014年，他堅持看好通用汽車股票，當時因為通用因汽車缺陷需召回多款車型，導致股價暴跌

2015年，他開始致力於沽空人民幣，預測中國銀行體系將會崩潰，最終在2019年投降認輸

此外，巴斯亦曾經沽空港元，多次預測港元與美元的聯繫匯率將會脫鈎，惟迄今仍未發生。

今次他又再估計美國經濟衰退，究竟會否發揮「燈力」？還是正如坊間所言「就算是壞掉的時鐘，一天也會準兩次」？

【2、對沖基金撈底港股 6月翻身在望？】

在經歷長時間的下沉後，香港股市亦可能迎來起色，摩根大通報告中稱，持續拋售一年多後，該行的對沖基金客戶自3月中旬以來又開始買入香港股票。

摩通稱，中國股市的資金流動已經穩定下來，過去幾周淡倉回補所致的買盤，與好倉減持的賣盤相互抵銷。「自從2020年1月以來，這是第四次先是出現大幅拋售、然後企穩、之後資金流動開始回升這種情形。」

近期大中華股票投資者的情緒在出現轉變，並斟酌最近席捲市場的悲觀情緒是否已經見頂。今年股市長時間下跌，讓投資者不敢貿然抄底。自2021年2月中旬以來，恒生指數和滬深300指數均下跌近三分之一。

摩根大通在報告中表示，自4月末以來，對沖基金淨賣出可受益於亞洲走出疫情後經濟復甦的股票，而且對中國碳中和股票也變得冷淡。不過卻看好亞洲晶片短缺的股票，並減少了淡倉的押注。

報告又指，最近幾周，多策略對沖基金對中國內地和香港的股票買盤比較突出。他們補充道，中國的股票型量化對沖基金也加入進來，而傳統選股者仍然在賣。

該行表示，更廣泛的來看，經過3月份的「極端」拋售和近期的優異表現，對沖基金客戶過去一個月對亞太區的淨買盤最多。

【3、全球股票型基金錄10周最大資金流入】

除了港股外，全球股票型基金也創下10周來最大資金流入紀錄。外媒報道指，在對經濟衰退的擔憂導致股市大跌後，估值的下跌吸引了買家入場。

美國銀行在報告中引述EPFR Global的數據表示，在截至5月25日的一周，投資者向全球股市投入資金約200億美元，其中流入美國的資金最多。

股市本周反彈，美國和歐洲指數有望創下3月中旬以來的最大單周漲幅，投資者在股市大跌後逢低買入。花旗集團策略師本周建議重新進入股市，特別是歐洲和新興市場股市，因為其估值有吸引力。該行還將對美國股市的評級下調至中性。

不過，策略師們對於跌勢是否已經見底依然存在分歧，摩根士丹利和美國銀行認為可能還會下跌，貝萊德本周將已開發市場股市評級下調至中性。

美國銀行策略師Michael Hartnett等人在報告中寫道：「夏季上漲行情正在擴大，我們會逢高減倉，但不會倉促行事。」

【5、美國企業高層大舉掃入自家公司股票】

外媒報道，最近有逾千名企業內部高層人士趁低吸納自家公司的股票，可能反映出他們對自家公司及後市前景均充滿信心，料是股市反彈的正面訊號。

根據Washington Service數據顯示，今年5月，約有1,100名上市公司高始主管大舉買入自家公司股票，買賣比率從4月的0.43，飆升至5月的1.04，有望出現2020年3月以來，買入人數超過賣出人數。

值得留意的是，在2020年3月，公司內部人士大舉買入自家股票，股市當時成功觸底反彈。再回顧此前情況，買賣比率在在2015年8月和2018年底也有所上升，前者發生在股市觸底之前，後者正好於谷底。

Icon Advisers行政總裁Craig Callahan表示，公司內部人士則是根據公司基本面去操作，並指「我們相信從公司基本面的觀點是正確的」。

Amundi Asset Management投資組合經理John Carey表示，某種程度而言，這是令人振奮的消息，他們對自家公司有投入更多資金的信心，「我們持續觀察這種買進趨勢是否會繼續下去，但整體來看，這是一個正向訊號」。

【6、鱷王達利奧：股票比現金更「垃圾」】

一些對沖基金「老行尊」仍然看淡股票。全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、「鱷王」達利奧(Ray Dalio)表示，由於通脹的關係，現金不是一種安全投資，因為它會被通脹稀釋，但這並不意味着投資者把錢放在股票或債券上會好得多，認為「現金仍然是垃圾，而股票更為垃圾」。

達利奧表示，在通脹嚴重影響實際回報的時期，投資者最好選擇房地產等實物資產。在經歷美股10年牛市後，問題在於太多投資者湧入股票市場。儘管過去數月美股遭拋售，但在實現平衡前，仍有大量泡沫需要從市場中去除。

他認為，目前的問題是每個人都在做好股票，每個人都希望一切能上漲，愈炒作就愈成為別人的金融資產，所有東西不可能一直上漲；債券情況亦不容樂觀。

【7、索羅斯：中國「清零」難持續 俄烏戰爭恐釀第三次世界大戰】

國際金融大鱷索羅斯(George Soros)警告，俄羅斯與中國犯下令人難以置信的錯誤。他認為，俄烏戰爭可能被視為第三次世界大戰的開端；而內地堅持的「清零政策」並不可能持續。

外媒引述索羅斯於一論壇上的言論，批評俄羅斯入侵烏克蘭的行動已動搖歐洲，還可能是一場世界大戰的開始。

他認為，人類文明恐怕因為俄烏戰爭無法存續，原因是與人類息息相關的其他問題，如對抗疫情、氣候變遷、避免核戰、維護全球機制等，都因為這場戰火而被迫退居二線。故此，他呼籲動員所有可運用資源盡快令俄烏戰爭結束，「愈快將普京打敗愈好，這或許是最佳也是唯一可以挽救文明的方法。」

中國方面，他指內地堅持封控政策，打亂了供應鏈，將令各國通脹持續高企，帶來全球性經濟衰退。

【8、對沖基金大佬阿克曼︰抗高通脹唯一方法是...】

知名對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)警告，只有當美國聯儲局採取更積極的行動或市場拋售變成全面崩盤之際，眼前強勁的通脹才會消退，他又再呼籲當局積極加息，指這將有助降低長期利率居高不下的風險。

除非聯儲局大舉加息，或股市崩盤引發經濟崩潰和需求大減，否則通脹沒有實質性降低的前景。

對於今年的市場調整，他歸咎於投資者對聯儲局壓制高通脹欠缺信心，目前通脹正失控，只有聯儲局對飆升的價格「劃清界限」，市場動盪才會結束。

「通脹已失控，通脹預期正失控；現時失業率3.6%，能源、農業和食品、住房的長期供需均已失衡。如果聯儲局不履行職責，市場就會代為行使其職責，就是現正發生的事情，阻止當今肆虐的通脹的唯一方法是積極收緊貨幣政策或市場崩潰。」

他認為，曾高舉「通脹暫時論」的聯儲局因對市場誤讀和行動延遲造成目前的情況。惟他指出，目前投資者歡迎聯儲局更快加息，「一旦投資者能確信通脹失控的日子已過去，(股票)市場將飆升，我們希望聯儲局的做法是正確。」

【9、聯合國響警：目前糧食危機較十年前更嚴峻】

聯合國世界糧食計劃署執行主任David Beasley在世界經濟論壇上警告，眼下全球糧食安全狀況比十年前所觀察到的情況更差。他表示：「就在你以為一年多之前的世界糧食危機不會變得更差時，出現埃塞俄比亞和阿富汗，然後就輪到世界糧倉烏克蘭。現在由於這場危機，我們正從飢餓的人手中拿走食物再給其他挨餓的人。」

他強調：「當你把一個通常養活4億人口的國家(烏克蘭)放在一邊時，想想會發生甚麼...這對全球糧食安全是毀滅性的。」

Beasley還指出，目前的糧食危機已在數個國家引發動盪，其中斯里蘭卡、印尼、秘魯和巴基斯坦的社會經濟發展仍不穩，並且只是「標誌着未來走向」。

他補充：「在43個國家的4,900萬人需要我們極度關注。因為如果我們不提前做好準備，將導致饑荒、不穩定及大規模移民。」

【10、傷心出行！美國4月機票漲價18% 創史上最大升幅】

儘管多個國家陸續走出新冠疫情，對外通關。然而，若大家想外出「飛一轉」，可能要先看看荷包！佔航空公司1/3開支的燃油，其價格近期跟隨原油價格飛漲，加上臨近旅遊旺季，飛機師供不應求，推動機票價格急升。

根據統計，美國4月國內航空公司票價上漲18.6%，創1963年有統計以來的最大升幅，而加幅因路線而異。例如從紐約到三藩市的機票價格為662美元(約5,163港元)，幾乎是2019年的2倍。國際線增幅較小，洛杉磯到倫敦平均票價為977美元，較2019年高出23%。

外媒引述美國能源資訊署(EIA)數據，本周美國航空燃油價格升至每加侖3.517美元，雖然較4月有所下降，還是較一年前高出2倍。此外，旅行需求增加，飛機師供不應求，也可能推高機票價格的原因之一。