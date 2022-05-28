致富智庫：「極簡生活」好難？從呢5方面入手　目標可達！

上星期同大家講解了什麼是「極簡生活」，如果可以好好執行，更可助你提早退休

【1、減少重複購買】

香港消費主義盛行，商場和店舖林立，尤其是大時大節，商家都會推出不同優惠或折扣吸引消費者，即使之前買回來的東西還未用完，卻可能因而大舉買買買。家裡的雜物如果多到放不下，還得另租臨時倉庫存放，為了這些平時很少用到的物品，反而花費更多。

奉行極簡主義是指在生活中擁有盡量少的東西，只保留不可或缺的，意味着必需減少重複購買。在這個「簡約」進程中，你可藉此更了解甚麼是自己最需要的，亦可減少不必要支出。儘管慳下來的可能只是一點點金錢，但積少成多，累積到的儲蓄可讓你去投資到更有價值的領域。

【2、分清需要定想要？】

極簡主義可說是一個「真正了解自己需要甚麼」的過程。在其中，你會更好地了解甚麼對你來說真的「需要」，例如牽涉到生活或健康，如吃飯、飲水等。而「想要」則是需要好好控制的行為，減少購買「想要」的物品，每月個人預算自然更易掌握。

女生天生愛購物，衣服、鞋子、手袋總是一大堆，衣櫃總是塞得滿滿，偏偏每次打開衣櫃，卻覺得沒有合適的衣服可穿。每次購物時，你能告訴自己喜歡穿着甚麼顏色？甚麼質地？那類型是你買了也不會穿的？只要搞清這些，你就會知道衣櫃內那些是必需，真正了解自己所追求的是甚麼。

日本專家建議，「必要」的服裝只保留居家用、上班用及正式的休閒出遊用三個種類就夠，透過互相組合搭配，已能配襯出不少變化。

【3、着重物品品質】

極簡主義不是簡單地抵制消費，正確的理解是「買得少、買得精」。大多數極簡主義的追隨者終極目標，是希望提升生活質素。因此，即使售價較高，也寧可選擇一些高品質的東西。

再以買衫為例子，假如你需要買一件新衫，選購時折扣不一定是你首要關注的項目，選取時應着重品質，那一類可以更耐用、更耐看。與其買入大量平價、但質量一般的快速時裝，倒不如買少量高品質的衣物，一件可着多幾年，響應環保之餘，讓你的每一分錢都花得更有價值。

【4、出售物品套現】

很多時候，我們捨棄的雜物並非壞掉或是不能使用，丟掉太過可惜，所以宜善用網上二手物品買賣平台或手機應用程式(App)，將資產轉贈又或賣給所好之人，或者會衍生「套現」商機。

隨着網購風氣盛，購物變得隨意。有調查指港人每年平均花7,000元買衣服，40%人僅穿一次便丟棄，20%人最少把3件只穿過1次的衣服丟掉。二手拍賣平台Carousell(旋轉拍賣)調查報告顯示，香港用戶平均有43件不需要物品可出售，當中以X世代(1964年至1980年出生群組)最多，平均達49件。

當所有整理工作完成後，緊記要保持簡約的心，需要有意識的購買，想清楚真的必要才花費。

【5、慳租兼慳時間】

以往因為有太多的東西，搬屋單位一定要夠大，支出預算自然較多；但成為一個極簡主義者之後，你的生活再沒有多餘的額外物品拖着，可以租住較小空間，大大節省租金開支。

有日本投資理財專家認為，極簡主義下物品數量大減，不但能夠省下購物的花費，還能避免浪費時間於整理瑣碎的事物上。專家強調，物品增加會同時提升無謂的管理時間成本，假設每天耗時10分鐘，1年累計就要用上60小時，就此必須加以避免，剩下來的時間就可用來發掘自己喜歡的工作，如上課學習、投資自己，自然較易達到財務目標。