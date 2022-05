在俄羅斯經營逾30年的麥當勞,早前表示已就出售俄羅斯業務予特許經營商Alexander Govor達成協議,而Govor將收購麥當勞在俄羅斯近850家門市,並以新品牌經營。

外媒報道,這間公司在俄羅斯最新註冊了數個品牌名,包括「Fun and Tasty」(有趣美味)、「The Same One」(同一個)、「Just Like That」(就像這樣)、「Open Checkout」(開放結帳)。該公司最終會從這幾個已註冊的名稱之中選出新的品牌名稱,取代「麥當勞」。