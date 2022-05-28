估值清零？MSCI︰俄羅斯股票可能「一文不值」

自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯的資產市場價格出現大幅波動。雖然其後俄羅斯貨幣盧布走回升，其股市亦漸趨穩定，但金融數據服務及指數公司明晟(MSCI)的研究顯示，按估值模型推算，俄羅斯股票實際上可能「一文不值」。

MSCI研究部執行事Michael Hayes等人於報告中指出，根據估值模型，與當前俄國股票市場的交易價格相比，信用違約掉期(CDS)市場表現反映出俄國股票的價值接近零。

CDS又稱為「貸款違約保險」，顧名思義，是一項押注企業出現債務違約的金融衍生工具，當標的企業出現債務違約時，CDS的持有者則可視乎條款獲得相應的金額。作為證券化的金融衍生工具，CDS可以在市場上交易。當CDS的價格愈高，理論上代表企業的違約、破產機會愈高。

MSCI研究指出，自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯企業CDS的交易量激增。交易活動的增加可能表明CDS市場包含股票市場中不存在的信息。因此，其研究結合了CDS市場的「隱含違約機率」來模擬俄羅斯股票價格，得出的結果發現，這些股票的實際上不存在價值。

不過，報告亦指出，CDS市場與俄羅斯股市交易價格之間的分歧，可能是由於市場對俄國企企業出現技術上的債務違約的擔憂、CDS的交易機制無法正常運作、以及CDS投資者本身對俄股較為看淡等因素所致。