【內地裁員潮】傳小鵬多部門炒人　公司稱涉少量員工調整

針對裁員情況，小鵬汽車回應稱，大幅裁員與事實有出入，「由於部分部門崗位調整與績效優化，涉及了少量相關員工的調整。」

報道指出，小鵬汽車負責出海業務的副總裁何力揚已於近期離職，其下屬負責海外業務的營銷副總經理張一博、原北區總經理、銷售高級總監張傳金也將於近期離職。消息人士稱︰「內部的確存在組織架構調整，小鵬的出海業務很艱難。」

為加速海外業務擴張，今年小鵬汽車宣布開始「出海2.0」模式，相繼在瑞典、荷蘭和丹麥開設直營店，並與歐洲經銷商集團達成合作。按照小鵬汽車計劃，未來將有50%的汽車銷量來自海外市場。

不過，目前來看，小鵬汽車已經開啟交付的G3和P7的銷量並不樂觀，在陌生的海外市場部分依賴經銷商，容易出現口碑、服務層次不齊的情況，對開拓新興市場不利。

內地「造車新勢力」公司正從去年9月的「搶人大戰」進入到優化裁員階段，通過人才結構優化，對外招聘規模縮減，以達到降本增效目的。