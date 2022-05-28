股市潮退了！SPAC估值縮水　多家企業響警

特殊目的收購公司(SPAC)近年成為投資市場熱點，變得炙手可熱。然而經歷了一輪爆發期後，SPAC上市交易明顯減少，近期更有不少已透過SPAC方式上市的公司更發出營運警告。

殊目的收購公司」(SPAC)又稱「空白支票公司」，是近年美國企業熱門的上市方式，其操作是由基金、富豪等出資成立「空殼公司」後，再於證券交易所上市集資，主要「任務」是在上市後一至兩年內，收購一家私人公司，將業務注入。

研究公司Audit Analytics的數據顯示，最近數月，至少有25家疫情期間通過SPAC上市的公司，發布了持續經營警告。當一家公司的審計師認為該公司在未來12個月內維持營運的能力存在「重大疑問」時，就會發出警告。

在疫情期間通過SPAC上市的公司有232家，25家發布警告的公司佔比超過了10%。該比例大約是通過更傳統的首次公司招股(IPO)方式上市的公司的兩倍，這與上市時SPAC受到的監管比傳統IPO更寬鬆，導致SPAC上市公司的質素較為參差。

隨着聯儲局收緊貨幣政策，市場對初創公司等成長型企業重新定價，加上經濟前景展望暗淡，許多公司、尤其是收入很少的初創公司估值都大縮水，同時也難以實現盈利目標。

監管的收緊對SPAC而言更是雪上加霜，美國證券交易委員會(SEC)此前提出立法草案，旨在強化SPAC的資訊披露水平，減少資訊不對稱、證券欺詐和利益衝突等，以幫助SPAC的投資者得到更多的保護。但如此一來，SPAC的優勢便會減少。