郭家耀：政策頻出台　投資信心待扭轉

中央展現對宏觀經濟前景的關切，國務院常務會議落實進一步穩經濟措施，努力推動經濟回歸正常軌道，確保運行在合理區間。會議決定實施6方面33項一攬子措施，包括在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1,400億元人民幣(下同)，全年減退稅2.64萬億元。將中小微企業、個體工商戶和5個特困行業緩繳養老等社保費政策，延至年底並擴圍至其他特困行業，預計今年緩繳3,200億元。

金融政策方面，今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加1倍，對中小微企業個體工商戶貸款、貨車車貸等，支持銀行年內延期還本付息；中央汽車企業發放的900億元貨車貸款要銀企聯動，延期半年還本付息。同時，促消費和有效投資，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元，因城施策支持剛性和改善性住房需求；新開工一批水利、特別是大型引水灌溉、交通老舊小區改造、地下綜合管廊等項目，引導銀行提供規模性長期貸款。此外，保障貨運通暢，取消來自疫情低風險區通行限制，一律取消不合理限高等規定和收費；並保能源安全，落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能政策，再開工一批能源項目；視情及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鈎聯動機制。

另外，國務院日前召開「全國穩住經濟大盤」電視電話會議，省市縣區負責人均受邀參會，估計有超過10萬人參與。會議要求國常會宣布的穩經濟一攬子政策，要在5月底前推出實施細則。再三強調「三保」，即保市場主體、保就業、保民生。要求地方政府推動復工復產，短期內把復工復產率提升至80%以上；各地須從實際出發，打通供應鏈產業鏈。國務院將向12個省派出督查組，赴各地了解督促中央穩增長政策落實。要確保中央經濟工作會議和《政府工作報告》確定的政策在上半年基本實施完成。市場繼續觀望更多大手政策落實，能否提振目前疲弱經濟表現。投資者信心未有全面扭轉，市場對政策消息未有太大反應，不妨靜觀市場拐點的出現。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)