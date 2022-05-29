陳樂怡：受惠補貼及出行需求復甦 南航看高一線

內地明顯加大力度穩定經濟，但離岸人民幣及A股北向資金流入仍未回穩，反映海外投資者信心不足。另一方面，內地支持平台經濟健康發展，國內監管因素緩和，惟中美就中概股監管問題尚未達成共識，中概退市風險持續，重磅科技股再次回軟。恒指料續於20,000點關口反覆，支持位見於19,200點，相當於9倍預測市盈率水平。未來一周焦點關注內地5月官方製造業及非製造業採購經理指數(PMI)，以及美國5月非農就業數據。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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