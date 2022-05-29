陳樂怡：受惠補貼及出行需求復甦 南航看高一線
2022年05月29日 08:15
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（中新社圖片）
內地明顯加大力度穩定經濟，但離岸人民幣及A股北向資金流入仍未回穩，反映海外投資者信心不足。另一方面，內地支持平台經濟健康發展，國內監管因素緩和，惟中美就中概股監管問題尚未達成共識，中概退市風險持續，重磅科技股再次回軟。恒指料續於20,000點關口反覆，支持位見於19,200點，相當於9倍預測市盈率水平。未來一周焦點關注內地5月官方製造業及非製造業採購經理指數(PMI)，以及美國5月非農就業數據。
板塊方面，歐盟加快擺脫對俄羅斯能源的依賴，加大使用可再生能源，目標在2030年之前，綠色能源提供45%的能源需求，高於原本規劃的40%。預計當地對於可再生能源的裝置需求將會增加。而且歐盟計劃修訂碳稅計劃，預計將會推動內地碳交易市場發展，以避免由內地出口到歐洲的額外成本。其中，光伏上游原料價格年初至今上漲，推動全產業鏈提價，業界反映第二季訂單進一步改善，關注協鑫科技(03800)、福萊特玻璃(06865)。
另外，上海6月起復工復市，出行需求料會得到釋放。另一邊廂，中國財政部、民航局發布關於階段性實施國內客運航班運行財政補貼的通知，對國內客運航班實際收入扣減變動成本後的虧損額給予補貼，設定最高虧損額補貼標準上限為每小時2.4萬元。政策實施期限為5月21日至7月20日，補貼範圍只限國內客運航班。中資航空股當中，中國南方航空股份(01055)國內航線佔比最高，最能受惠於補貼及出行需求復甦。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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