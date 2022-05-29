葉尚志：與華為深化合作　中軟國際上望8.5元

港股仍在震動盤底的行情發展，但低估值依然是優勢，相信可以繼續吸引中長期資金的逐步介入，這從港股通持續逾兩周錄得淨流入中可以有所引證，情況也可以對港股帶來支撐力。目前，市場焦點逐步轉移至經濟增速放慢的情況上，總體謹慎氛圍未能散去，但隨着市場對於美聯儲激進加息預期有所降溫，加上內地穩增長政策的持續出台和落地執行，估計港股的穩好狀態可望保持。

然而，通過股份轉讓，深圳開鴻可以引入華為股權優化，可以更加的把中軟國際和華為綑綁在一起，對於公司在華為鴻蒙系統生態裏的軟硬結合構成，可以有更深入的潛在發展。而最近，深圳開鴻獲得「鴻蒙之父」王成彔的加盟，標誌着中軟國際與華為之間的又再進一步合作。建議可於7元水平買入，目標看8.5元，止蝕可定在5.8元。

第一上海首席策略師葉尚志