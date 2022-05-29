葉尚志：與華為深化合作 中軟國際上望8.5元
2022年05月29日 09:00
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港股仍在震動盤底的行情發展，但低估值依然是優勢，相信可以繼續吸引中長期資金的逐步介入，這從港股通持續逾兩周錄得淨流入中可以有所引證，情況也可以對港股帶來支撐力。目前，市場焦點逐步轉移至經濟增速放慢的情況上，總體謹慎氛圍未能散去，但隨着市場對於美聯儲激進加息預期有所降溫，加上內地穩增長政策的持續出台和落地執行，估計港股的穩好狀態可望保持。
中國軟件國際(00354)近期出現逐步盤好的走勢，股價已修復至7港元水平的3個月來最高，在盤面保持穩好之下，相信優質中小股的彈性將可增強，建議可以關注順勢買入的交易機會。事實上，中軟國際在去年底曾一度出現深度調整，主要是受到公司深圳開鴻股份有轉讓協議的消息影響，市場擔心公司核心業務有被稀釋的可能。
然而，通過股份轉讓，深圳開鴻可以引入華為股權優化，可以更加的把中軟國際和華為綑綁在一起，對於公司在華為鴻蒙系統生態裏的軟硬結合構成，可以有更深入的潛在發展。而最近，深圳開鴻獲得「鴻蒙之父」王成彔的加盟，標誌着中軟國際與華為之間的又再進一步合作。建議可於7元水平買入，目標看8.5元，止蝕可定在5.8元。
第一上海首席策略師葉尚志