【星期一‧炒啲乜】六絕月殺到 投資布局點揀好？

中美博弈愈演愈烈，市場憧憬中央將推出更多措施支撐國內經濟，股市勢續波動。投資者入市前不妨參考以下專家財經的分析及建議，以確保風險可控，免於損失。

1、【郭家耀：政策頻出台 投資信心待扭轉】

2、【陳樂怡：受惠補貼及出行需求復甦 南航看高一線】

3、【葉尚志：與華為深化合作 中軟國際上望8.5元】