【星期一‧炒啲乜】六絕月殺到 投資布局點揀好？
2022年05月29日 10:00
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美國上月核心通脹數據增速連續第2個月回落，投資者憧憬通脹或已見頂，對聯儲局大幅加息預期降溫，好友乘勢大舉反擊。美股3大指數上周五(27日)全線上漲，全周計結束最多連續8周的下跌走勢，而港股上周五同樣「醒神」，在阿里巴巴(09988)業績理想帶動下，恒指急升581點收市，令截至現在為止的「五窮月」總算有驚無險。
不過，今周三(6月1日)「六絕月」開局，投資者仍需步步為營，小心為上。首先，港股首季業績期最後衝刺，當中包括「ATM」最後一員美團(03690)壓軸在6月2日放榜，管理層對業務前景的指引仍會為中資科技板塊的投資價值帶來啟示。此外，市場密切關注的中美重要經濟數據，包括內地5月官方製造業及非製造業採購經理指數(PMI)，以及美國5月非農就業數據均會出爐，前者可反映內地經濟受疫情重創後能否快速反彈；後者則有機會影響聯儲局往後的加息步伐。
中美博弈愈演愈烈，市場憧憬中央將推出更多措施支撐國內經濟，股市勢續波動。投資者入市前不妨參考以下專家財經的分析及建議，以確保風險可控，免於損失。
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