積金局：自僱人士近年對強積金意識提升

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌指，自僱人士對強積金的意識近年持續提升。自政府於2020年推出「保就業」計劃後，參與強積金計劃的自僱人士，由2020年4月的21.5萬增至同年10月的22.9萬，參與率半年間由73%上升至78%，截至2021年12月底再增至超過23.1萬，參與率達8成。

劉麥嘉軒表示，由於強積金制度在工作人口當中覆蓋面廣泛，在推行一些保障就業措施時，利用強積金紀錄可簡化行政程序。例如「保就業」計劃其中一個申請資格為自僱人士須持有「自僱人士強積金戶口」，而「臨時失業支援」計劃的申請人如有強積金帳戶並作出授權，政府代理人會從強積金受託人直接取得強積金帳戶的相關資料以便審核有關申請，簡化申請手續和縮短處理時間，令申請人更快獲得援助。可見強積金除了為打工仔提供退休保障外，正在發揮更大的社會功能。

她又鼓勵自僱人士額外作自願性供款以壯大退休儲備。假設一名自僱人士由25歲開始作強積金供款，每月收入18,500元，其後收入水平每年只按通脹調整；又假設平均每年的投資回報為4.3%，透過複息效應，估算該名自僱人士於65歲退休時滾存的強積金約有 756,000元。同樣條件下，如果該名自僱人士每月按收入作5%額外自願性供款，估算於65歲退休時的強積金增加至1,512,000元，退休時便可得到更穩健的保障。