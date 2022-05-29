陳茂波：世界經歷大變局　香港必須做好準備應對風險

財政司司長陳茂波發表網誌表示，《港區國安法》實施後，為香港社會創造了安全穩定的環境，為經濟提供了發展空間，香港國際金融中心地位得到進一步鞏固。而面對世界正經歷百年未見之大變局，地緣政治局勢持續緊張，香港必須對於各種風險做好不同的準備和預案。

他表示，《香港國安法》實施至今，香港的新股集資額超過6,500億港元，較實施前的同一時期增加超過三成；港股平均每日成交額超過1,500億港元，較該法實施前的12個月高出近六成。資產及財富管理業務總值於2020年底達到34.9萬億港元，較該法實施前增加了兩成。本港銀行最近的存款總額，達到15.3萬億港元，亦較該法實施前增加逾一成。

他續稱，最近的俄烏衝突讓人清楚看見美國如何把美元和一些國際金融系統武器化，干擾了國際金融市場的運作。最近港府進一步簡化了大中華企業到香港作第二上市的要求，為須管理好政治風險而回歸的「中概股」提供支持。而香港獨創的互聯互通，剛於日前公布的ETF互聯互通，循序漸進地不斷帶來新機遇，逐步打造香港成為接通內地與境外資金和市場的安全管道。