專家樓評：當擔保人日後買樓更難申按揭

過去都曾提過，做了樓按擔保人，會影響到自己做按揭時的入息要求大增。其實不單是做樓按擔保人，如果擔保了任何貸款或債務，一樣會影響到按揭審批。近日便有客戶過去曾自己開公司做生意，及後把公司轉讓予家人，卻一直忘記轉走公司信用卡擔保人身份，一年多後，他買入新盤上會時，銀行皆拒批其按揭申請，才記起有這張信用卡的存在，亦無法即時轉走擔保，在這情況下除了撻訂外，有沒有其他解決方法呢？

這名客戶近一年已轉為受僱身份，有稅單、糧單，同時是固定入息，他買入新盤時，打算做90%按揭，可是銀行遲遲不批出其按揭申請，只好尋求協助。經了解後，發現客戶的信貸報告中，顯示其擔保了一家公司的信用卡債務。

債務計入還款能力

這便衍生兩個問題：首先，一般情況下，以個人名義不會去擔保一家公司申請信用卡，只有公司老闆或股東身份才會這樣做，如要銀行批出按揭，客戶便要提交該公司的財務報表及稅單，由於客戶已轉讓公司予家人，故無法提供這些證明。其次是該筆信用卡債務，會計入客戶還款能力中，令客戶沒有足夠借貸能力再做樓宇按揭。

由於客戶表明不希望撻訂，同時認為只要把舊公司信用卡轉擔保人便可，只是要一點時間處理，於是便建議客戶先選用融資機構的貸款，以應對上會的問題。雖然息率達8厘，但可選用供息不供本計劃，每月還款約4萬多元，較用銀行按揭計劃每月開支多約兩萬元。不過，由於只是短線過渡安排，這樣做的成本較客戶撻訂損失少很多。客戶最後用了6個月時間把舊公司信用卡問題解決，之後協助客戶整理好證明文件，再為客戶轉回銀行低息計劃，最後成功批出75%按揭，更有1.4%現金回贈。

雖然不少人會覺得，轉用財務公司或融資機構是「不歸路」或「吸血鬼」，但如果有全盤計劃，這些短期方案能助客戶付出較撻訂為少的成本。如不清楚如何計算成本及風險才最少，建議找專業人士協助，制訂好整個還款方案，清晰了解轉回銀行按揭的路線圖及時間表，便會更安心。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣