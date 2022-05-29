專家樓評：5月利好消息不斷　鐵路效應引出購買力

隨着疫情退減，政府如期在5月19日進一步放寬社交距離措施，市場氣氛向好，各大發展商亦加快推盤步伐，並採取「先量後價」的策略，開價不算太進取，從二手市場搶回焦點，料5月份市場的購買力將會爆發，加上東鐵綫過海段通車後，預計鐵路效應逐漸浮現，對樓市帶來正面作用，刺激樓市加快復甦。

根據香港置業資料研究部及《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，5月首17日新盤銷售宗數已暫錄得628宗，與上月同期的212宗比較，大增近2倍，周五、六(5月20日及21日)四盤齊發，同步開售吸納各路客源。四盤混戰包括信置、嘉華、中國海外合作的元朗錦上路柏瓏II、首輪銷售428伙佔全盤超過一半單位，以及碧桂園發展的九龍城瓏碧亦於周六進行首輪銷售，同日會德豐地產旗下啟德新盤MONACO MARINE以價單連招標形式賣115伙，而恒地大角咀利奧坊．壹隅亦於周六銷售15伙，若整體銷情理想，預期全月一手成交量有望挑戰近2,000宗水平，屆時將創1年新高。

5月份市場多項利好信號接連出現，除了疫情轉好防疫放寬，港鐵東鐵綫過海段亦提早於本月中正式通車，帶動鐵路沿線大型屋苑交投。事實上，現時由紅磡站過海至金鐘站時間僅7分鐘，不止有利東鐵綫沿綫屋苑，連帶屯馬綫沿綫的屋苑亦受惠，參考去年屯馬綫全綫通車後樓市反應，不少沿線屋苑交投跑贏大市，相信鐵路效應有助引出更多換樓市場購買力，成為樓市短期反彈的新催化劑。

與此同時，新按保措施威力持續，逾1,000萬至1,200萬元最為受惠，根據香港置業資料研究部數字顯示，逾1,000萬至1,200萬元二手住宅註冊量佔比去年1月至今年2月一直介乎約4.9%至約6.1%之間，隨着新按保措施實施後，此類銀碼個案佔比大幅上升，今年3月升至約7%，4月續升至約8.1%，而本月至今(首18日)更進一步升至約9.4%，直逼一成水平。利好消息不斷，業主對後市感樂觀，因此收窄議價空間，加上不少平價盤早前已被市場吸納，預計短期內焦點落入新盤市場。

多個新盤應市，一手市場熱鬧非常，而在疫情的影響下，現時新盤在開價的取態上亦不如以往進取，相對會較為保守一點，預計普遍發展商會「先求量再後價」，先觀察首批單位的市場反應，再逐步提價加推，故對實力買家而言，目前實屬入市良機。

香港置業營運總監及九龍區董事 馬泰陽