上海新措施推進經濟復甦　五個特困行業可緩繳社保費

上海市最新發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，對5個特困行業包括餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等，從4月起階段性緩繳社會保險費單位繳納部分。同時，6月1日起取消企業復工復產「白名單」制。

方案提出，促進房地產開發投資健康發展，建立房地產項目前期審批綠色通道，及時啟動新一批次市場化新建商品住房項目上市供應，進一步縮短前期開發、拿地、開工、銷售全流程時間。新開工建設的住宅項目城市基礎設施配套費可順延3個月繳納。完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求。

另外，方案大力促進汽車消費，年內新增非營業性客車牌照額度4萬個，按照國家政策要求階段性減徵部分乘用車購置稅。今年底前，個人消費者報廢或轉出名下在上海市註冊登記且符合相關標準的小客車，併購買純電動汽車的，給予每輛車10,000元人民幣

的財政補貼。

在提振消息方，方案提出優化「購物節」，適時推出主題購物節活動，鼓勵發展夜間經濟，提振消費信心。支持大型商貿企業、電商平台等企業以多種方式發放消費優惠券，支持文旅企業發放文旅消費券，鼓勵文旅企業進行免費推廣，帶動形成消費熱點。