4月商舖買賣註冊量顯著回升逾43%

第5波疫情的影響逐漸消退，4月份商舖買賣註冊量終見改善。根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料，上月商舖註冊宗數錄102宗，連挫兩個月後回升，按月顯著上升約43.7%，註冊總額約18.02億元，按月亦高約22.4%，當中包括中環德己立街2至18號地下6號舖連閣樓，以1.65億港元成交。

若按成交金額劃分，500萬元或以下及500萬以上至1,000萬元的商舖買賣宗數，於4月分別錄36宗及12宗，較3月同期上升約63.6%及約33.3%。至於價值介乎2,000萬以上至5,000萬元，以及5,000萬以上至1億元商舖註冊登記，亦按月上升約58.8%與約一倍，分別錄得27宗及4宗註冊登記。至於唯一下跌的類別，為價值逾億元商舖註冊登記，上月只錄1宗登記，按月急挫約66.7%。

按地區劃分，4月各區註冊登記宗數按月個別發展，其中港島區錄36宗註冊登記，按月增加約1.12倍，而九龍及新界區則分別錄45宗及21宗註冊，按月分別升約40.6%及跌約4.5%。至於包括中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀的4大核心區，4月錄得13宗買賣登記，比較3月減少約18.8%，成交主要集中在旺角及尖沙咀區。

美聯旺舖董事梁國文表示，雖然政府是次派發的電子消費券金額較上一輪高，有助刺激較大額的消費，帶動零售業復甦，不過，在尚未通關的情況下，單靠本地消費仍難以支持以旅客生意為主的高消費行業。他又指，由於一般主打本地消費的商戶承租能力有限，加上現在市面上仍有相當數目的吉舖，故預料商舖租售在短期内會保持平穩。