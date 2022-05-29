新盤買家回流二手市場　十大屋苑成交按周升27%

疫情穩定增強買家置業信心，中原指出，十大屋苑於周六、日(28、29日)錄14宗成交，按周回升3宗或約27.3%，連續11周企穩雙位數水平，而期內只有沙田第一城未聞買賣，其他9個屋苑均有成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，內地實施一系列救市措施，對本港樓市屬好消息，雖然本月市場焦點落於一手市場，不過近日亦有買家開始回流二手市場，料整體二手市道平穩發展。

過去兩日以將軍澳新都城交投最活躍，該行柯勇表示，屋苑於兩日錄3宗成交，包括2期2座低層A室，實用面積約538方呎，以812萬元易手，呎價約15,093元。據悉，原業主於2003年以163萬元購入單位，現沽貨帳面獲利649萬元，升值接近4倍。

另一個新界屋苑東涌映灣園期內亦有2宗成交，中原陳繼成稱，該盤15座中層E室，實用面積約544方呎，以718萬元易手，呎價約13,199元。

至於三個港島區指標屋苑，過去兩日各錄1宗成交，該行盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島18座中層C室，實用面積約581方呎，三房連套房間隔，成交價975萬元，呎價約16,781元。原業主於2019年以920萬元買入單位，持貨3年帳面獲利約55萬元。