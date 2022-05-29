內地無人零售經營商友寶在線　遞港上市申請

內地無人零售經營商友寶在線向聯交所遞交上市申請，高盛、中信建投及華泰國際為聯席保薦人。

該公司於2011年開始其自動售貨機業務，2016年1月29日在內地新三板掛牌，而在同年12月曾申請在深圳證券交易所上市，並於翌年1月參加上市輔導，但考慮到經營需求和長期發展規劃，及後在2019年3月12日自願從新三板摘牌。同時考慮到在A股上市時間表的不確定性，公司改道至尋求在港掛牌，並在2021年2月終止聘請深交所金融機構，強調未有與中國證監會發生任何分歧。

該公司曾多次融資，上市前投資者星光熠熠，螞蟻集團為最大的機構股東，持有該公司上市前16.68%股權。另外，投資公司春華資本持股約5.56%；華盛資本集團董事長許戈個人持有約4.71%股份；國信證券持股0.88%。

截至2021年12月底止，該公司的有超過10.27萬個自動售貨機，覆蓋中國288個城市及31個省級行政區，其中81.3%集中於一線、新一線及二線城市。2021年虧損按年縮窄至1.88億元人民幣(下同)，2020年同期蝕11.84億元。若撇除以股份為基礎的付款、上市開支等，按非香港財務報告準則計，經調整虧損為1.7億元，而2020年的為蝕8.14億元。收入按年上升40.7%至26.76億元；毛利率41.1%，按年大幅飆升11.7個百分點，但仍較新冠肺炎疫情前2019年的水平低7.6個百點。

集資所得將用於擴大網絡覆蓋面和滲透率；發展供應鏈能力、升級倉儲及物流；發展研發能力及提升智慧營運系統及自動售貨機的技術；進行戰略投資和收購；以及營運資金和其他一般公司用途。