美國企業疫後重整　裁員規模恐達百萬

疫情持續令美國勞動力收縮，據美國史丹福大學與墨西哥一間學府所做的長期追蹤調查推算，即使疫情完結，美國或會有300萬美國人不會返回勞動市場。不過，美國投行Piper Sandler卻警告，隨着企業在疫情後調整組織，裁員規模恐達逾百萬人。

勞動人口或少350萬

上述兩所學府在過去一年每月都作出調查，至今共訪問了5,000人，受訪者的年薪均是曾經或現時最少一萬美元(約7.8萬港元)或以上。結果發現在調查開展的首幾個月，穩定地約有一成人表示不會重返就業市場，去年底變種病毒Omicron肆虐期間，該數字更驟升至13%。

研究人員稱這種疫後不過正常生活的現象為「長期社交距離」(Long Social Distancing)，是新冠肺炎疫情對社會造成的傷疤。如果以2015至2019年沒有疫情的勞動人口增長速度來評估，加上今次調查的結果，美國勞動人口實際較疫情前少350萬人。

不過，支撐美國經濟的大量就業需求擬無期限押後之際，不少美企亦可能因應疫情而狠削就業崗位，不但導致招募職位自高位回落，甚至愈來愈多美企將示警啟動裁員計劃。美國勞動力智能分析機構Revelio Labs發布數據顯示，衡量美國總招募人手的指標已自2021年10月高位急劇下跌，其中又以工業、非必需消費品職缺降幅最大。

Piper Sandler首席經濟學家Nancy Lazar指出，由於受惠疫情的產業大增產能，許多公司在疫情期間招募太多員工且支付過高薪金，在新一波裁員周期下，疫情期間享受最大薪資增長的低收入人群將首當其衝。