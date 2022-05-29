內地車企酒企都賣雪糕　挑戰年輕人味蕾

茅台今次賣雪糕，包括青梅煮酒、經典原味和香草口味的價格，售價59至66元人民幣。即使早年茅台已踏足雪糕領域，與內地品牌合作推出混入茅台的限定版雪糕，又試過在上海雪糕店獨家銷售茅台味雪糕等，但今次破格主動研發茅台雪糕，誠意明顯加倍，迎合年輕化、時尚化消費需求、開發白酒生產工藝中的副產品的戰略意義更為重要。

其他傳統品牌都正在加快滲透雪糕市場「試水溫」。五菱汽車就宣布，以五菱宏光MINI車款，打造葡萄味、朱古力味、芒果味雪糕，是繼2021年推出馬卡龍雪糕後的「2.0」版本，宣傳汽車味濃。上海上市的百年老店恒順醋業亦低調加入戰圈，有醬油芝士、黃酒和香醋3種口味可供選擇，不過想試重口味雪糕還得親身前往恒順醋文化博物館景區，因相關雪糕並不支持冷鏈配送。