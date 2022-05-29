內地車企酒企都賣雪糕 挑戰年輕人味蕾
2022年05月29日 21:19
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炎炎夏日，食雪糕透心涼的季節又到，連內地車企和酒企都不甘落後，跨界沾手雪糕，更愈來愈起勁。A股「股王」貴州茅台旗下首家茅台冰淇淋旗艦店在茅台國際大酒店正式開業不夠10日，公司今日推出3款預先定量包裝或製作在盒裝(稱為預包裝)的雪糕正式在自家數碼(字)營銷平台上架；近日五菱汽車(00305)的電動車款五菱宏光亦推雪糕新品，連續第二年推出具有企業產品元素的「網紅」雪糕，挑戰年輕人的味蕾。
茅台今次賣雪糕，包括青梅煮酒、經典原味和香草口味的價格，售價59至66元人民幣。即使早年茅台已踏足雪糕領域，與內地品牌合作推出混入茅台的限定版雪糕，又試過在上海雪糕店獨家銷售茅台味雪糕等，但今次破格主動研發茅台雪糕，誠意明顯加倍，迎合年輕化、時尚化消費需求、開發白酒生產工藝中的副產品的戰略意義更為重要。
其他傳統品牌都正在加快滲透雪糕市場「試水溫」。五菱汽車就宣布，以五菱宏光MINI車款，打造葡萄味、朱古力味、芒果味雪糕，是繼2021年推出馬卡龍雪糕後的「2.0」版本，宣傳汽車味濃。上海上市的百年老店恒順醋業亦低調加入戰圈，有醬油芝士、黃酒和香醋3種口味可供選擇，不過想試重口味雪糕還得親身前往恒順醋文化博物館景區，因相關雪糕並不支持冷鏈配送。