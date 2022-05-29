二手樓價偏軟　屯門兩房售462萬低銀行估值8%

樓市雖有平穩承接力，但部分成交價格偏軟，其中屯門叠茵庭兩房戶減價38萬元，以462萬元成交，較銀行估價低約8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳凱廸表示，西半山般景台中層單位，實用面積約478方呎，獲外區客以880萬元承接，呎價約18,410元。原業主於2011年3月份以約486萬元購入物業，是次轉售帳面獲利394萬元，升值約81%。

●世紀21北山嚴智贇指出，天后維多利中心1座中層D室，實用面積約548方呎，兩房間隔，單位眺望西面全維港煙花海景，成交價達1,180萬元易手，實用面積呎價21,533元，屬市價成交。據悉，新買家為區外投資者。單位原業主於2015年3月才以約800萬元購入上址，持貨7年帳面獲利380萬元，期間單位升值48%。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣悅雅低層C室，實用面積約238方呎，一房間隔，最初以530萬元放售，議價後以518萬元成交，呎價約21,765元，新買家為上車客。原業主於2018年2月以465.7萬元一手購入單位，持貨4年帳面獲利約52.3萬元。

●美聯殷勒麟稱，紅磡黃埔花園11期13座頂層海景套三房單位，實用面積約639方呎，以約1,050萬元放盤近三個月，因電梯未能直達，客源較窄，近日獲區內換樓客洽詢，議價後終減價105萬元，以約945萬元易手，呎價約14,789元。

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新界區

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山雅典居5座中層C室，實用面積約874方呎，三房間隔，連車位叫價約1,500萬元，放盤3個月累減120萬元，以1,380萬元沽售，呎價約15,789元。原業主於2019年3月以1,064萬元購入上址，持貨3年辣招鬆綁轉售，帳面獲利316萬元，單位升值30%。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧星灣19座中層E室，實用面積約496方呎，兩房間隔，原叫價879萬元，放盤4個月減價29萬元或約3.3%，成交價850萬元，呎價約17,137元。原業主於2014年2月以492萬元購入上址，持貨8年帳面獲利358萬元，升值約73%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢蠔涌新村單號村屋頂層單位，建築面積約700方呎，三房間隔望山景，連天台約700方呎，以650萬元獲承接，呎價約9,286元。原業主於2016年11月購入上址，當時作價506.8萬元，持貨逾5年帳面獲利143.2萬元，升值約28%。

●利嘉閣潘佳彬稱，將軍澳峻瀅1座高層G室，實用面積約529方呎，兩房間隔，日前以820萬元易手，呎價約15,501元。原業主於2012年7月以429.5萬元購入上址，持貨約10年帳面獲利約390.5萬元，升值約91%。屋苑本月暫錄4宗二手成交，現有約25個單位放售，入場費775萬元起。

●香港置業表示，將軍澳本月暫錄逾150宗成交，當中帝景灣錄得2宗，屋苑8座中層B室，實用面積約551方呎，兩房間隔，享泳池及海景，減價132萬元，以約1,048萬元成交，呎價約19,020元。原業主於2015年7月以約789.5萬元購入單位，持貨約7年帳面賺約258.5萬元，物業升值逾3成。

●美聯蔡沚錡稱，元朗翠韻華庭錄本月第2宗二手買賣，屋苑2座中層F室，實用面積約441方呎，兩房間隔，早前叫價約588萬元放售，議價後以576.8萬元成交，呎價約13,079元。原業主於約2019年2月以約550萬元購入物業，現帳面獲利約26.8萬元，單位升值約4.9%。

●祥益黃肇雯稱，天水圍居屋天頌苑F座低層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，減價25萬元，獲綠表客以未補價第二市場價345萬元承接，呎價約6,818元。

●祥益古文彬表示，屯門叠茵庭2座低層H室，實用面積約376方呎，兩房間隔，減價38萬元，以462萬元成交，較銀行估價低約8%，呎價約12,287元。原業主於2000年以逾157.7萬元一手入市，現轉售帳面獲利近304.3萬元。

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