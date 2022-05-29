【向世界錢進】移居英國慳錢有妙法　宜善用儲蓄帳戶

不少港人落戶英國後憂慮難儲錢，箇中原因離不開收入減少、當地消費高及稅項多。誠然，當移民人士成為英國的稅務居民，無論從全球哪個地區取得的入息及資本增值均需納稅，真正能袋袋平安的收入自然大打折扣。然而，單單為了慳稅而不做投資，任由物價上漲而蠶食購買力，是因噎廢食。理財專家建議，如果移民人士想投資又想慳稅，不妨考慮一種名叫Individual Savings Account(個人儲蓄帳戶，簡稱ISA)的戶口。

英國的稅務年度是從每年的4月6日至下年度的4月5日，移民人士期間在英國住滿183天以上，便會成為英國的稅務居民，有報稅和納稅的責任。以投資股票為例，收到股票的派息需要繳納股息稅，而買賣股票所得的收益亦需要繳納資產增值稅。不過，如果你擁有ISA戶口，便可善用此戶口內所有收益都不用納稅的好處。

香港財務策劃師學會主席李澄幸表示，一般來說，即使未獲取到英國護照，只要是英國的居民就可以申請ISA戶口，值得移民人士了解和考慮使用。

每年投入上限兩萬鎊

目前每個稅務年度可投入戶口的最高金額是兩萬英鎊(約19.37萬港元)，到達上限後就要等待下一年度才能再存入。儘管每年度兩萬英鎊的上限看似不算多，但小數怕長計，已存入ISA戶口的款項會一直免稅，直至款項從戶口提走為止。這類似於香港的可扣稅自願性強積金供款，有政策優惠，只是可扣稅的金額有限制。

要特別注意的是，從戶口提款不能還原該年度已使用的免稅額。例如大家首先存入1.5萬英鎊到ISA戶口，儘管其後從戶口提走3,000英鎊，即使戶口收益持平，結餘變成1.2萬英鎊，但該稅務年度完結前仍只可存入最多5,000英鎊。

因此，大家不妨事先安排好如何妥善使用ISA戶口免稅額。如果手頭流動現金不足，就不宜過早把錢存入ISA戶口，以免有需要作資金周轉時被迫要從戶口提款，到其後再有餘錢存入，卻已把免稅額耗盡。

分為4類 各有特色

此外，大家亦應該在稅務年度完結前盡可能存款，因為新的稅務年度免稅額會重設，上一年度未用完的也不會累積到新一年。

ISA戶口可以分為4大個類別，分別是Cash ISA、Stocks and shares ISA、Innovative finance ISA及Lifetime ISA，可以配合不同的理財需要而選取。

李澄幸指，Cash ISA屬於活期及定期現金存款戶口，由於每個人均有自己的免稅額，如果本身在銀行的存款利息不是十分之多，保留在自己的銀行戶口亦可，將每年的額度用於其他ISA類別，可獲取較高的回報。

Stocks and shares ISA屬於投資戶口，投資股票及基金等產品，適合擁有投資經驗的人士。

Innovative finance ISA屬於「點對點借貸」的性質，多數投資於創新項目，可獲取較高的年息，適合可以承受較高風險的人士。

至於Lifetime ISA是比較特別的類別，40歲以下的人士才可以開立，每個稅務年度的存款上限是4,000英鎊(約3.87萬港元)，雖然政府每年按新加入的存款派發25%利息，但提款需要符合指定的條件，比如首次置業及年滿60歲等，較適合已決定在英國「落地生根」的人士，從未置業的人士或更具優勢。

18歲或以上人士可開立上述4類ISA戶口，而Cash ISA戶口的開立年齡限制相對寬鬆，踏入16歲的人士已可開立。若然稅務居民不足18歲，亦可開立Junior ISA戶口，此戶口每年度的存款上限為9,000英鎊（約8.72萬港元）。

通脹升溫 家庭可支配收入減

英倫銀行雖在5月初把基準利率上調0.25厘，至一厘，為2009年2月以來最高水平，但暗示未來幾個月可能會謹慎行動，原因是對經濟陷入衰退的憂慮加劇。

該行維持今年英國經濟增長3.75%的預測，然而，由於預期今年末季經濟產出下滑，預料明年國內生產總值(GDP)將會萎縮0.25%，到2024年經濟增長繼續停滯，增長率或為0.25%。

另一方面，英倫銀行預期當地通脹率會在今年餘下時間進一步升溫，預期將於10月突破10%，以反映家庭能源價格、食品、核心商品和服務的價格上漲。通脹加劇，或將使家庭的實際可支配收入在今年下降1.75%，成為1964年以來第二大跌幅。

俄烏衝突加劇了能源及食品價格的升勢，英國4月消費者物價指數(CPI)按年升9%，創40年以來新高。其中，英國天然氣暨電力市場管制局批准業界4月起將能源價格最高上調54%，推動上月通脹急速攀升。

萬物齊漲 廉價超市大受歡迎

物價高企，部分市民被迫要減省開支，令廉價超市的受歡迎程度愈見上升。英國市場調查公司YouGov調查顯示，目前英國最受歡迎的超市是德國連鎖廉價超市Aldi，支持率有79%，至於走高檔路線的英國品牌馬莎，就以逾75%的支持率排第二位。

另一間德國連鎖廉價超市Lidl的支持率同樣有75%，排第3位；緊隨其後的是英國最大超市Tesco旗下便利店Tesco Express，取得73%的支持率。另外，Tesco和美國品牌Costco的支持率分別為72%和47%，排第7名和13名。當支持率愈高，反映愈多消費者對該超市有正面評價。

市民轉購品牌自家產品

Aldi指，萬物齊漲下，顧客仍希望在不大幅增加開支的情況下，享受優質食品，而作為一間重視性價比的超市，相信是使其成為英國顧客最愛超市的原因。

英國研究公司Kantar的市場分析師亦指，近月銷售額仍錄增長的大型連鎖超市不多，Aldi和Lidl是少數的逆市奇葩，業績增長遠勝規模較小的獨立零售商。再者，近期也觀察到愈來愈多消費者轉購品牌自家產品，因此其價格通常較低。