新盤銷售保持熱度 周末錄43宗成交
2022年05月29日 21:55
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新盤市場保持穩定承接力，一手市場於周六、日(28、29日)錄約43宗成交，與對上一周相若。不過，新盤成交活躍，交易告吹情況亦隨之增加，其中碧桂園(02007)馬頭角賈炳達道瓏碧錄項目首宗取消交易個案。
●Silicon Hill或端午節假期開售 暫超購逾4.8倍
發展商持續展開推盤攻勢，新鴻基地產(00016)大埔白石角新盤Silicon Hill第1期周六(29日)加推第3號價單，涉及84個單位，折實平均呎價約17,370元，有機會於端午節假期展開首輪銷售。
新地副董事總經理雷霆表示，是次屬原價加推，預計未來兩天公布銷售安排，項目暫收到逾1,500張入票，以首3張價單合共258伙計，超額認購逾4.8倍。
新地代理總經理胡致遠稱，新推價單戶型涵蓋一房至兩房，實用面積279至456方呎，扣除最高17.5%折扣優惠，折實售價535.81萬至792.66萬元，呎價16,006至19,735元。其中折實售價最平為6座2樓B3室，為實用面積303方呎一房戶。
此外，同系何文田Prince Central昨日發售16伙，包括13伙以價單形式銷售。雷霆指出，該盤昨沽出8伙，平均成交呎價約2.9萬元。
●133 PORTOFINO沽千呎分層 售價2180萬元
新盤熾熱氣氛持續，信和置業(00083)旗下西貢133 PORTOFINO錄分層戶成交個案，項目2座2樓A單位，實用面積1,076方呎，成交價2,180萬港元，呎價20,260元。
該盤於5月份售出兩個單位，至今累售28伙，套現逾10億元，目時僅餘3伙分層單位及兩座洋房待售。
●瓏碧首錄取消告吹1 開放式單位交易未有進展
碧桂園馬頭角賈炳達道瓏碧於一周多前展開首輪賣樓，項目剛出現首宗交易告吹個案，單位為7樓B室，實用面積213方呎，開放式間隔，早前原以581.9萬元成交，最新顯示為簽訂買賣合約後交易再未有進展。
●薈藍再沽開放式單位 成交價481萬元
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍周日(29日)再沽1伙，項目19樓B05室，實用面積208方呎，成交價481.3萬元，呎價約23,139元。
●The Campton兩房以992萬元售出 呎價21340元
萬科香港旗下長沙灣The Campton周日(29日)錄1宗兩房成交，單位為31樓D室，實用面積465方呎，成交價992.3萬元，呎價約21,340元。