新盤銷售保持熱度　周末錄43宗成交

●Silicon Hill或端午節假期開售 暫超購逾4.8倍

新地副董事總經理雷霆表示，是次屬原價加推，預計未來兩天公布銷售安排，項目暫收到逾1,500張入票，以首3張價單合共258伙計，超額認購逾4.8倍。

新地代理總經理胡致遠稱，新推價單戶型涵蓋一房至兩房，實用面積279至456方呎，扣除最高17.5%折扣優惠，折實售價535.81萬至792.66萬元，呎價16,006至19,735元。其中折實售價最平為6座2樓B3室，為實用面積303方呎一房戶。

此外，同系何文田Prince Central昨日發售16伙，包括13伙以價單形式銷售。雷霆指出，該盤昨沽出8伙，平均成交呎價約2.9萬元。

●133 PORTOFINO沽千呎分層 售價2180萬元

該盤於5月份售出兩個單位，至今累售28伙，套現逾10億元，目時僅餘3伙分層單位及兩座洋房待售。

●瓏碧首錄取消告吹1 開放式單位交易未有進展

碧桂園馬頭角賈炳達道瓏碧於一周多前展開首輪賣樓，項目剛出現首宗交易告吹個案，單位為7樓B室，實用面積213方呎，開放式間隔，早前原以581.9萬元成交，最新顯示為簽訂買賣合約後交易再未有進展。

●薈藍再沽開放式單位 成交價481萬元

●The Campton兩房以992萬元售出 呎價21340元

萬科香港旗下長沙灣The Campton周日(29日)錄1宗兩房成交，單位為31樓D室，實用面積465方呎，成交價992.3萬元，呎價約21,340元。