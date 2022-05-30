中銀香港年輕新客今年勢增兩成

何偉文（右）稱，中銀香港以手機開戶的年輕客戶按年倍升。左為溫晞文。

銀行近年積極開拓年輕客源，中國銀行（香港）個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）何偉文表示，去年該行18至35歲年輕新客按年增約20%，佔整體新客約38%，而年輕客群中86%為活躍客戶，料今年年輕新客可增加逾兩成。

該行早前推出年輕品牌定位，何氏指出，該行去年以手機開戶的年輕客戶按年倍升，年輕客戶使用手機銀行的交易量亦按年增40%，當中較常用來轉帳（P2P）。

他稱，不少年輕客戶為投資「A0（未嘗試過但持開放態度）」，加上本金較少，該行「碎股易」受歡迎，首季平均每筆交易金額約2,500元。年輕人偏好藍籌股和收息股，美股則偏好科技板塊。近期日圓貶值，4月單月兌換日圓較首季總交易量增近一倍。

至於消費方面，他表示，BoC Pay獲批為第二階段消費券計劃的儲值支付工具之一，冀帶動今年整體客數和交易量達雙位數增長。去年使用該行旗下支付工具BoC Pay的年輕客戶中，約六成交易為轉帳（P2P），三成為商戶消費（P2M），消費類別主要為飲食及娛樂購物。同時，該行年初為16至17歲客戶提供「轉數快」綁定帳戶功能，為首家港銀提供相關服務。

疫情影響銀行吸客，惟何氏指，隨着疫情緩和，4、5月年輕新客增長顯著反彈。中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理 （客層管理）溫晞文預告，將推出全新支付產品，配合年輕人網上消費習慣。