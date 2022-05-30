保監局新任主席姚建華：疫控倘放寬　大型保企擬來港

疫情影響環球商業活動，香港作為不少跨國公司的重要業務基地，保監局新任主席姚建華透露，有大型保險機構環球主席和行政總裁已向該局打探本港疫情防控措施，並表明只要措施調整至其認為合適的程度，下半年將計劃來港。

保險業近年因疫情進入寒冬，姚氏指，以往業界賴以生存的內地訪客業務近兩年幾乎癱瘓，期間內地客生意下跌九成，惟本港保險產品多元化，令去年保險業保費收入較2020年好，較疫情前2019年則幾乎持平，預期今年保費收入將輕微增加。

中港兩地無法通關下，建立大灣區保險售後服務中心更顯迫切，他稱，中港監管機構近期頻密溝通，惟仍有部分細節需要磋商。保監局行政總監張雲正重申，有關政策已落定，運作框架例如服務範圍、資金轉換和人員管理等仍有待多個監管機構達成共識。

保監局去年預計，即使今年3月底止財年料將錄得輕微盈餘，惟未來3年仍有財赤風險。姚氏表示，該局2021至2022財年將一如預期錄得盈餘，主因該局在無法外出公幹和職位空缺下支出減少。雖然該局結構上的財赤問題一直存在，惟預計虧損將逐漸收窄，最終達到收支平衡。

他進一步解釋，保監局主要支出包括租金、支付員工和顧問薪金等，主要收入來源則包括保單徵費、保險公司年度收費以及2024年將推出的中介註冊費等，其中大部分收入來自保費徵收，但高至數億元的保單亦僅徵費最高100元。目前該局正收集徵費數據，未來或檢視徵費上限應付運作所需。

本港防疫措施嚴謹阻礙人才流動，同時「移民潮」加劇「人才荒」，保險業監管局去年和2020年保監局員工流失率分別為16%和11%。姚氏直言，作為財政獨立的監管機構，若與外界鬥高薪一定「撼不過」。短期內將商討調整員工福利，例如工作模式和假期等，並透過內部提升填補人才空缺。

張雲正表示，該局人員流失是在局方加強紀律調查和聆訊下，有其他公司以「挖角」應對當局監管措施，令該局負責執法調查、紀律處分和精算的人員流失較多，至於移民員工不多。目前保監局有330個職位，約300人在職。