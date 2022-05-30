東方日報B1：股市恐深潛　中港防險

正當專家憂慮美國繼續大手加息等宏觀經濟風險與日俱增，港股在接下來的「六絕月」還未完全脫險，上海市周日(29日)祭出《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》等多項措施，務求重振經濟，揚言以底線思維審視金融安全的本港財金官員亦不敢怠慢，繼續強調要為地緣政治風險做好不同準備和預案。

本報統計顯示，過去10年內恒指有7年錄得「五窮月」，6月繼續下跌的有4年，其中還有3年的跌幅明顯較大，跌幅介乎約4.28至7%，如把考察時間拉長到過去20年，「五窮六更絕」的機會率依然達到四成。

儘管科技板塊上周五以個別業績好過預期為由炒上，iFast Global Markets副總裁溫鋼城相信，內地疫情及美國加息步伐持續下，恒生指數及科技股皆未脫險。雖然當局之前對平台企業「擠牙膏」式監管的做法似已停手，卻暫未有讓人驚喜的好消息，加上「北水」至今未積極吸納科網股，反而掃石油、能源及受惠補貼消息的汽車股，認為科網股未見轉勢，短期仍炒波幅。

他提醒，市場仍未完全計入加息，即使內地財政及貨幣政策轉寬鬆，也不會搞「大水漫灌」，環球央行亦收緊銀根，科技股很難大升。中美審計爭議仍未解決，對於「S字尾」(第二上市)股份仍有保留。

上周內地高調召開全國穩經濟大盤電視電話會議，強調爭分奪秒推動經濟重回正軌。溫表示，本周尤關注當局會否「交功課」，因為當局着眼點在谷消費，要視乎招數有多「爆」，如會否推出類似香港的電子消費券。惟他對恒指6月看法仍偏淡，恒指最多反彈至4月4日高位（22,523點）料已遇阻，不排除再跌穿5月低位19,178點。

香港股票分析師協會主席鄧聲興則認為，港股過往幾個月在20,000點的中軸上落，預料未來走勢亦只會橫行，上落波幅約2,000點，換言之，恒指上落區間介乎18,000至22,000點。

利達基金經理及合夥人黃耀宗指出，「6月恒指出現粉飾櫥窗機會未必大」，但他強調毋須對後市看得太淡，因美匯、美債債息走勢已屆強弩之末，加上他們估計市場對聯儲局6月的議息結果反應正面，所以他估計，6月恒指或呈先低後高表現，倘若衝穿20,800點、且企穩21,300點，即意味大市突破向上三角形形態，支持位則在19,700點。

黃重申，現時全球正觀望內地疫情發展，若處理得宜可降低全球經濟衰退之隱憂。他又認為，觀乎內地近一季債市表現穩定，理論上可帶動中港股市向上，短期內理應較美股受惠。

另外，香港財政司周日表示，最近的俄烏衝突讓人清楚看見美國如何把美元和一些國際金融系統武器化，世界正經歷百年未見大變局，地緣政治局勢持續緊張，香港作為全開放的國際金融中心，必須對於各種風險做好不同的準備和預案，並必須清楚認知到「國家安全是經濟發展的前提、經濟發展是國家安全的保障」，同時以多元、平衡的方式推動經濟發展，應對日益複雜的外圍環境。

財政司續指，最近當局進一步簡化大中華企業到香港作第二上市的要求，為須管理好政治風險而回歸的「中概股」提供支持。互聯互通是其中一項香港獨創、獲國家支持、其他市場難以複製的特殊優勢，包括上周五公布的交易所買賣基金(ETF)互聯互通(ETF通)，將不斷帶來新機遇，逐步打造香港成為接通內地與境外資金和市場的安全管道，當局未來會進一步擴大互聯互通的廣度和深度。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，目前香港金融市場主要風險是美國加息太快、幅度太「犀利」，以致投資者風險胃納改變，資金外流至美元資產。本港亦會受到內地政治取態影響，包括美國會否就此對中資企業展開「二次制裁」等，這方面對香港帶來較大影響。

然而，地緣政治很難預測，他認為，分散風險會是最好做法，香港應吸引更多企業上市，讓金融市場地區佔比更平衡一些；「始終香港仍是一個資本自由開放市場」，在大跌市時實行禁止沽空或資本流出這一套只會「弄巧成拙」。

市場憂中美關係因俄烏局勢惡化，吳續指，不論美國以何名目對內地或香港實施制裁，相信只限部分企業或個人層面，規模亦較小。暫時西方對俄制裁其實仍未「到肉」，與伊朗和委內瑞拉等仍有距離。惟中美關係未至於惡化到俄美這種程度，畢竟俄國與西方經濟上的利益關係不如中國深。倘美用對付俄羅斯手段，炮製香港美元資產，他指對港影響很大，並將波及供應鏈，但這種全國性制裁實施機會微。

惟有外資行經濟師分析，若情景變成台海開戰，西方恐以更大力度制裁內地，本港很難不被波及，單是禁止歐美資金買入本港上市的中資證券，已能觸發資金大規模流走，也許不必走到凍結本港美元資產就嚴重衝擊聯繫匯率制度，屆時或要像亞洲金融風暴時期挾高港息捍衞聯匯，或索性改變匯率制度，不然就是以國際金融中心為代價實行資本管制。互聯互通容許內地資金托市，但不是一勞永逸。

財政司稱，《基本法》訂明香港實行自由貿易政策、保持自由港、維持單獨關稅區安排；保持港元及國際金融中心地位；實行財政和稅收政策獨立；保障人員、資金、貨物和資訊自由流動；保障個人和投資者財產；繼續實行普通法制度、法院續享有獨立的司法權並加上終審權等。《基本法》是營商者、國際投資者對香港經濟發展的信心所繫。他又指，《港區國安法》實施以來，本港新股集資額、股市日均成交額及資產財富管理業務總值都顯著超過生效之前。