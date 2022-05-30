天能動力：天能新材料獲注資近1.25億人幣

注資完成前，天能新材料為天能控股的全資附屬公司，擁有註冊資本為5,000萬元。待注資完成後，天能新材料的註冊資本增加至9,804萬元，而其股權由天能控股、天能管理及天暢控股分別擁有51%、14%及35%。天能新材料繼續為公司的間接附屬公司，而天能新材料的財務業績繼續於集團的財務業績內綜合入帳。

董事會相信，向天能新材料作出注資將提供額外財務資源，以補充天能新材料的一般營運資金、擴大資本基礎、提供穩定資金來源、改善天能新材料的財務狀況，使其能夠作業務發展及實行其增長策略，長遠而言有利於其股東(包括公司)，並符合集團的長期公司投資策略。來自增資安排的注資合共1.249億元將由天能新材料料用作一般營運資金及開發未來項目。