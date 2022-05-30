港股黑期升逾300點 布油上周累升6%
2022年05月30日 07:31
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●踏入亞洲時段，美匯指數報101.7；港匯見7.8485；離岸人民幣(CNH)報6.7171；美元兌日圓處127.21；歐元報1.0726，英鎊報1.2625。金價處1,850.88美元。布油報115.94美元，紐油處115.45美元。比特幣報2.94萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水310點。
●道指上周五(27日)收報33,212點，升575點或1.76%；標指收報4,158點，升100點或2.47%；納指收報12,131點，升390點或3.33%。
●美國4月個人消費開支(PCE)物價指數按年升6.3%，略高過預期的6.2%。
●港股ADR指數上周五全日做好，按比例計算，收報20,789點，升92點或0.44%。
●即月恒生指數夜期上周五收報20,854點，升100點，高水157點，成交15,732張。
●港交所(00388)上周五發布交易所買賣基金(ETF)納入「滬港通」及「深港通」北向及南向交易的資格準則。
●標普表示，將烏克蘭的長期外債評級從「B-」，下調至「CCC+」，展望為負面。
●高盛表示，數據顯示美國通脹從40年來高位回落的迹象，可能對股市有利。
●紐約6月期油上周五收報每桶115.07美元，升98美仙或0.86%，全周累升約1.62%；布蘭特7月期油收報每桶119.43美元，升2.03美元或1.73%，全周累升6.11%。
●紐約6月期金上周五收報每安士1,851.3美元，升0.2%，全周計累升約0.45%
●美國密歇根大學5月消費者情緒指數終值跌至58.4，低於預期及初值的59.1，為逾10年以來最低。
●英國富時100指數上周五收報7,585點，升20點或0.27%；法國CAC指數收報6,515點，升105點或1.64%；德國DAX指數收報14,462點，升230點或1.62%。
●騰訊(00700)旗下騰訊音樂上周五公布，劉熾平辭任騰訊音樂董事職務，並由騰訊副總裁鄭潤明接棒，上述變動即時生效。
●阿里巴巴(09988)前高層衞哲有份發起的特殊目的收購公司(SPAC) Vision Deal HK已通過上市聆訊，最快本周開始接受投資者認購。
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●東方日報B1：股市恐深潛，中港防險。https://bit.ly/3LWQE3a