港股黑期升逾300點　布油上周累升6%

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.7；港匯見7.8485；離岸人民幣(CNH)報6.7171；美元兌日圓處127.21；歐元報1.0726，英鎊報1.2625。金價處1,850.88美元。布油報115.94美元，紐油處115.45美元。比特幣報2.94萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水310點。

●道指上周五(27日)收報33,212點，升575點或1.76%；標指收報4,158點，升100點或2.47%；納指收報12,131點，升390點或3.33%。

●美國4月個人消費開支(PCE)物價指數按年升6.3%，略高過預期的6.2%。

●港股ADR指數上周五全日做好，按比例計算，收報20,789點，升92點或0.44%。

●即月恒生指數夜期上周五收報20,854點，升100點，高水157點，成交15,732張。

●標普表示，將烏克蘭的長期外債評級從「B-」，下調至「CCC+」，展望為負面。

●高盛表示，數據顯示美國通脹從40年來高位回落的迹象，可能對股市有利。

●紐約6月期油上周五收報每桶115.07美元，升98美仙或0.86%，全周累升約1.62%；布蘭特7月期油收報每桶119.43美元，升2.03美元或1.73%，全周累升6.11%。

●紐約6月期金上周五收報每安士1,851.3美元，升0.2%，全周計累升約0.45%

●美國密歇根大學5月消費者情緒指數終值跌至58.4，低於預期及初值的59.1，為逾10年以來最低。

●英國富時100指數上周五收報7,585點，升20點或0.27%；法國CAC指數收報6,515點，升105點或1.64%；德國DAX指數收報14,462點，升230點或1.62%。