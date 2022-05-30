康寧傑瑞製藥於ASCO年會展示KN046及KN026最新研究情況
2022年05月30日 08:13
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康寧傑瑞製藥(09966)宣布，將於2022年ASCO年會發布：KN046(集團研發的一種重組人源化PD-L1/CTLA-4雙特異性抗體)單藥作為不可切除局部晚期或轉移性PDAC二線及以上治療方案的II期臨床試驗研究結果；KN046聯合侖伐替尼用於治療晚期不可切除或轉移性HCC的II期臨床試驗(KN046-IST-05)最新研究結果；KN046聯合白蛋白紫杉醇/吉西他濱治療晚期胰腺癌的III期關鍵臨床試驗設計；在免疫檢查點抑制劑方面治療失敗的胸腺癌患者的KN046 II期研究；及KN026(集團研發的一種HER2靶向雙特異性抗體)單藥治療以往曾接受治療的晚期HER2表達GC/GEJ患者的II期研究結果。摘要自2022年5月26日下午5時正(東部夏令時間)公布。
另公司發布澄清公告，指經與研究者溝通，於4月11日，公司與研究者申請撤回關於KN046聯合侖伐替尼用於治療晚期不可切除或轉移性 HCC的II期臨床試驗(KN046-IST-05)摘要。然而，公司注意到摘要未成功撤回，且已於5月26日下午5時正(東部夏令時間)在2022年ASCO年會的官方網站刊載。
經研究者確認，KN046-IST-05中只有一例患者死亡可能與KN046有關，而其他3例患者死亡則與之無關。目前，KN046-IST-05仍在進行中，顯示了KN046的初步療效及可控的安全性。公司將對此項臨床研究進行跟蹤，並適時更新及公布安全性及療效數據。