高盛：動力電池金屬大牛市玩完　鋰價明年或冧7成

由於電動車在全球迅速普及，近年動力電池原材料價格大升，但隨着愈來愈多投資者湧入市場，高盛預言電池關鍵原材料的牛市即將結束。

外媒報道，高盛分析師Nicholas Snowdon和Aditi Rai團隊稱，雖然動力電池金屬的長期前景仍強勁，但投資者太過狂熱，導致目前出現供過於求的局面，關鍵原料價格將大幅下滑。

高盛預測，生產電動車專用電池、有「白色石油」之稱的鋰將從今年略低於每噸5.4萬美元的價格，下降至2023年略高於1.6萬美元的水平。另一電池原材料鈷明年價格可能會從現時的8萬美元，降至每噸5.95萬美元。至今年底，另一電動車用鋰電池的關鍵原材料鎳的價格可能上漲近20%至每噸3.65萬美元，但之後的「基本面壓力」將再次推動鎳價向下。

高盛表示，投資者充分意識到，動力電池金屬將在21世紀的全球經濟中發揮至關重要的作用，然而，儘管需求呈指數增長，但他們認為電池金屬牛市目前已結束。

該行又指，資本大量湧入與長期電動車需求相關的供應投資，本質上是將現貨驅動的商品作為前瞻性股票進行交易。這種根本性的定價錯誤反過來在需求增長前產生巨大的供應反應。

不過，高盛認為隨着需求繼續增長，動力電池原材料的價格可能在2024年後再次飆升。