【產經直播】美團績前追沽揸策略
2022年05月30日 09:53
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港股5月尚餘兩個交易日，好友能否再下一城，打破「五窮月」宿命？在接下來的「六絕月」，投資者仍需步步為營？今個星期有多項中美重要經濟數據出爐，包括內地5月官方製造業及非製造業採購經理指數(PMI)，以及美國5月非農就業數據，大市將較為波動？
美團(03690)將於本周四(2日)公布首季業績，在外賣平台受新冠肺炎疫情影響下，市場預料收入增速將進一步放緩，虧損恐擴大，績前績後該如何部署？至於阿里巴巴(09988)成績表則好過預期，上周五熱炒，反彈一成二過外，重上90港元樓上，再上動力有幾大？
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