【產經直播】美團績前追沽揸策略

港股5月尚餘兩個交易日，好友能否再下一城，打破「五窮月」宿命？在接下來的「六絕月」，投資者仍需步步為營？今個星期有多項中美重要經濟數據出爐，包括內地5月官方製造業及非製造業採購經理指數(PMI)，以及美國5月非農就業數據，大市將較為波動？

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