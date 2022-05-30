恒生儲蓄保「極蓄賞」　穩定回報新選擇！

今年以來市場大幅波動，儘管美國已進入加息周期，然而，香港銀行體系結餘仍超過3,100億港元，令港元利率持續低企。市民在不明朗的低息環境下，希望投資獲取回報之餘，亦傾向能持盈保泰。有調查顯示，低風險和靈活的儲蓄保障產品，最近就成為不少人的理財選擇。

恒生保險於今年三月進行的㇐項市場調查，訪問了超過1,000名18歲以上人士，結果顯示在市場存在不確定性的情況下，回報率(73%)和風險程度(54%)是受訪者在選擇儲蓄工具時最主要的考慮因素。在回報及風險以外，受訪者亦關注投資的靈活程度，超過六成受訪者傾向短期儲蓄策略，亦有半數表示喜愛儲蓄保障計劃，以從容應付任何突發事件。

為迎合市場需求，恒生保險最近就推出保單年期僅為一年的儲蓄保險計劃「極蓄賞」，為全香港最短年期的儲蓄保，設有美元、港幣及人民幣三種貨幣選擇，最高保證回報可達1.58%，同時兼具靈活、低風險、提供保證回報及人壽保障元素的好處。

簡易投保亦一直是短期儲蓄保的賣點之一，恒生保險行政總裁林禧彥透露，在瞬息萬變的環境下，靈活的保障尤其重要，同時為迎合數碼化趨勢，客戶可於恒生網頁或個人理財手機應用程式投保，最快10分鐘就完成整個投保程序，過程相當簡易和方便。