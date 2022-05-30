【高盛推介】油價逼近每桶120美元 三桶油做好
2022年05月30日 10:23
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：歐盟將在周一(30日)和周二(31日)召開會議討論對俄羅斯的制裁，包括俄羅斯石油禁運。觸發油價做好逼近每桶120美元，「三桶油」周一早段亦做好，當中上周五(27日)升約2.2%的中國石油股份，周一高見4.18港元升幅收窄，現報4.14元，升約0.2%。上周五升約1.2%的中國石油化工股份，周一早段則曾高見4.19元，突破3個月高位。現報4.17元，升約1%。
觀察個股輪證資金流向，可見近日中石油認購證出現日買日賣情況，上周三(25日)錄得約190萬元資金流入後，上周四(26日)獲資金沽出。而在上周五再度獲資金轉向流入，有約40萬元。
中油購16424，行使價4.5元，2022年11月25日到期，實際槓桿4.5倍，中期、貼價。
中油購14096，行使價4.69元，2022年7月25日到期，實際槓桿14.0倍，短期、高槓桿。
投資者如看好中石化，可留意屬行使價4.2至4.6元間、2個月期以上認購證中，槓桿最高的中化購(14003)。
中化購14003，行使價4.5元，2022年10月3日到期，實際槓桿10.4倍，行使價4.2至4.6元間、2個月期以上認購證中，槓桿最高。
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