內地首季黃金消費量跌近一成　大媽按兵不動？

內媒報道，近來黃金消費和投資同出現降溫迹象。中國黃金協會日前公布最新數據顯示，今年第一季，內地黃金實際消費量260.26噸，較去年同期下降9.69%。其中，黃金首飾168.86噸，按年下降0.19%；金條及金幣69.62噸，按年下降27.71%。

中國黃金協會表示，受惠於消費需求釋放，又適逢春節、元宵節及情人節購物熱潮，1至2月份黃金首飾消費維持強勢，但隨着3月份黃金價格的上漲及內地部分地區新冠肺炎疫情反覆，黃金首飾消費受較大衝擊，首季整體消費被拉低。此外，全球政治經濟形勢多變支撐黃金投資需求，一些大型黃金零售商和商業銀行金條銷量仍維持一定增長，但金價高企加重民間投資者的觀望情緒，標準小金條出庫量大降，導致金條銷量整體下滑。

對於近期黃金市場降溫，分析師表示，一方面國內疫情影響線下消費活動；另一方面紐約商品交易所(COMEX)的金價在3月初達到每安士2,078美元的高位後，4月下旬以來，隨着美元轉強，美債實際利率持續回升，金價呈現急跌現象。投資者普遍存在買漲不買跌的心理，致投資黃金熱情下降。

展望未來，業內人士普遍認為，新冠肺炎疫情能否得到有效控制是決定短期內黃金需求的關鍵。另一分析師指，在目前全球經濟面臨下行壓力、國際地緣政治複雜等超預期變化影響下，投資者會更傾向於選購投資金條避險，下半年如果美國聯儲局繼續加快加息節奏，短期國際金價會受壓，在國際金價相對較低時，很多投資者會購買投資金條。