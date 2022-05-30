陳偉明：港股走勢逐步轉好　兩萬點樓下不宜做淡

港股上周高低波幅不足900點，大約在19,900至20,800點窄幅波動，但美匯指數及債息回落，加上內地疫情回穩及中央不斷出招維穩，港股走勢逐步轉好，下跌空間相對有限，但要正式向上突破4月高位22,524點相信仍要一點時間，建議投資者繼續有耐性地逐步在20,300點以下分注撈貨。

筆者早前已經多次強調，恒指20,000點以下，估值開始吸引，不宜做淡，現在市場已經開始消化美國加息的預期，當美匯指數高位回落，自然有利資金流入中港股市，加上國務院罕有地督促各地加速推出並落實符合地方發展的穩經濟政策，而且最近多隻科網股公布的季績亦不俗，在估值便宜配合政策及業績向好下，港股要再回落至19,000點以下相信甚有難度，投資策略可以漸趨進取。

技術上，期指仍然在大約19,000至21,200點區間上落，但正如上周提及，整體走勢逐步轉好，短期支持已經回升至上周五(27日)的上升裂口介乎20,323至20,498點，而5月頭21,216點，則是關鍵阻力所在，小心短期向上假突破後回落。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明