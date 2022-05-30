李偉傑：港股短線上望21300點　阿里巴巴睇位吸納

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，受美國聯儲局加息部署影響，港股繼續反覆上落，若能企穩50天線阻力約20,900點，短期可上望21,300點，下方防守位則在20,300點附近。他認為成交額須達1,400億港元以上，港股才確認轉勢。另外，內地救經濟的措施，或為零售及餐飲板塊帶來較大動力，投資者可考慮內地經濟復甦相關股份。