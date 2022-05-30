李偉傑：港股短線上望21300點 阿里巴巴睇位吸納
2022年05月30日 11:38
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，受美國聯儲局加息部署影響，港股繼續反覆上落，若能企穩50天線阻力約20,900點，短期可上望21,300點，下方防守位則在20,300點附近。他認為成交額須達1,400億港元以上，港股才確認轉勢。另外，內地救經濟的措施，或為零售及餐飲板塊帶來較大動力，投資者可考慮內地經濟復甦相關股份。
阿里巴巴(09988)第四季度收入按年上升9%，好過市場預期。李表示，阿里巴巴出現反彈動力，其中阿里雲首次轉虧為盈，以及螞蟻集團向股東派息，市場憧憬阿里巴巴的整改壓力有所紓緩。不過，他指投資者需要留意中概股退市風險，加上內地整改措施或未完結，料未來一至兩季才會出現盈利增長動力。他預期阿里巴巴短期先挑戰95元，升破後再上望104元，有意撈底的投資者可以待接近95元或樓下再吸納。
國際油價轉強，「3桶油」亦陸續踏入除淨期，其中中石化(00386)周二(31日)除淨，周息率達14厘。李指出，若投資者策略為長線收息，現吸納油股未必吸引。部署上，他建議中石化可待除淨後，調整至3.6元附近買入，而息率達6.9厘的中石油(00857)，除淨前可在4元附近吼位買入。