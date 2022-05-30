【高盛推介】美聯儲9月份或暫停加息 美股續漲
2022年05月30日 11:44
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：據美聯儲議息記錄顯示，委員料6月及7月將各加息半厘，但近日委員則表示9月份或可暫停加息。美股上周五(27日)繼續大漲，當中三大指數中的納指升幅繼續最大，升逾400點或3.3%。道指及標指則分別升575點及100點，升1.8%及2.5%。
觀察個股輪證資金流向，可見上周四(26日)及上周五(27日)共錄得約400萬元資金流入納指淡倉。道指淡倉於上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約230萬元。標指好倉於上周三(25日)及上周四錄得小量資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
投資者如計劃以美指認沽證部署對沖，納指方面可留意年期約4個月，屬高槓桿的納指沽(10373)。道指方面可留意年期約4個月，屬高槓桿的道指沽(10388)。標指方面可留意年期約4個月，屬貼價的低街貨標指沽(10395)。
納指沽10373，行使價11,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿。
道指沽10388，行使價30,680點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿。
標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、低街貨。
投資者如看好後市表現，納指方面可留意屬貼價、中期的低街貨納指購(10421)。道指方面可留意年期約4個月，屬貼價、高槓桿的低街貨道指購(10422)。標指方面可留意屬貼價、中期的低街貨標指購(10429)。
納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、中期、低街貨。
道指購10422，行使價32,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高槓桿、低街貨。
標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、中期、低街貨。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。