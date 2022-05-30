【高盛推介】美聯儲9月份或暫停加息　美股續漲

高盛(亞洲)有限責任公司：據美聯儲議息記錄顯示，委員料6月及7月將各加息半厘，但近日委員則表示9月份或可暫停加息。美股上周五(27日)繼續大漲，當中三大指數中的納指升幅繼續最大，升逾400點或3.3%。道指及標指則分別升575點及100點，升1.8%及2.5%。

觀察個股輪證資金流向，可見上周四(26日)及上周五(27日)共錄得約400萬元資金流入納指淡倉。道指淡倉於上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約230萬元。標指好倉於上周三(25日)及上周四錄得小量資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

納指沽10373，行使價11,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿。

道指沽10388，行使價30,680點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿。

標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、低街貨。

納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、中期、低街貨。

道指購10422，行使價32,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高槓桿、低街貨。

標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、中期、低街貨。

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