佳兆業「太子女」郭曉亭入主星島一年多即減持

交易完成後，蔡加讚在星島的持股與郭相同，而蔡加讚周一起調任為執行董事，並獲委任為聯席主席，與郭英成平起平坐。

星島近年股權頻頻易手，股價亦大幅波動，惟走勢上擺脫不了向下尋底格局。去年2月郭曉亭以高溢價向何柱國接貨，股價曾單日炒高逾五成，惟迅速打回原形。

事實上，星島業績惡劣，已連續3年錄得虧損。去年股東應佔虧損擴大至1.39億港元，3年累虧約2.44億元。

受賣股消息影響，星島股價今日即市曾升26%，半日升幅收窄至約一成。

是次股權轉手，市場亦不感意外，原因佳兆業是內地第二最大的離岸債務持有者，去年底爆出債務違約消息，當時有報道指，該集團開始重組其總值120億美元(約936億港元)的離岸債務，而集團亦不時出售資產套現，包括沽售香港多項物業或地皮。

另一方面，佳兆業因未趕及3月底發布業績而停牌，其債務重組情況亦未有交代清楚，但就繼續為重組資產奔波。公司4月與招商蛇口及長城資產達成戰略協議，合作包括合營安排及資產收購，暫未公布有項目落實收購或合營。